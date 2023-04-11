Кабмін підтримав призначення нових очільників Луганської та Сумської ОВА

У вівторок, 11 квітня, Кабінет міністрів України підтримав призначення Артема Лисогора головою Луганської ОВА, а Володимира Артюха – очільником Сумської ОВА.

– Підтримано проєкти указів президента України про призначення: Артема Лисогора головою Луганської обласної державної адміністрації, Володимира Артюха головою Сумської обласної державної адміністрації, – повідомляється у Telegram-каналі Уряд-online.

Нагадаємо, що раніше Луганську ОВА очолював Сергій Гайдай. За інформацією ЗМІ, він може стати послом у Казахстані.

Натомість главою обласної військової адміністрації був Сергій Живицький. Його зняли з посади ще 24 січня.

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