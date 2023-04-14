Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Температура превысит норму: синоптики дали прогноз погоды на апрель
Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Министр культуры назначил и. о. гендиректора заповедника Киево-Печерской лавры

міністр культури Ткаченко

Министр культуры Александр Ткаченко сегодня подписал приказ о назначении Максима Остапенко временно исполняющим обязанности генерального директора Национального заповедника Киево-Печерская лавра.

Министр отметил, что Максим Остапенко является специалистом в области охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ.

Кроме того, он является кандидатом исторических наук, автором более 30 научных работ. С 2007 года Максим Остапенко занимал должность гендиректора Национального заповедника Хортица. А с начала полномасштабной войны присоединился к рядам ВСУ.

— Это человек преданный своему делу, который чрезвычайно эффективно сработал в начале войны по сохранению сокровищ заповедника Хортица, для которого защита государства и его ценностей как материальных, так и нематериальных — является приоритетом, — отметил Александр Ткаченко.

Министр также поблагодарил бывшего и.о. генерального директора Национального заповедника Киево-Печерская лавра Александра Рудника за преданную работу. Он остается в должности заместителя руководителя.

Читайте также
Ткаченко объяснил, что будет с помещениями Лавры после выселения представителей УПЦ МП
Ткаченко, лавра

Фото: Александр Ткаченко

Киево-Печерская лавра, Минкульт, Александр Ткаченко
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Сколько продлится передача госимущества Киево-Печерской лавры — ответ Минкульта
лавра Київ
На Почаевскую лавру претендуют несколько конфессий. Минкульт еще не определился — Ткаченко
Министр культуры назначил и. о. гендиректора заповедника Киево-Печерской лавры
Министр культуры рассказал, как УПЦ МП должны выселить из Киево-Печерской лавры
лавра Київ
Московский патриархат полностью нацелен на уничтожение Украины — Еленский
Віктор Єленський - голова ДЕСС
Внутри руины: Минкульт показал одно из помещений лавры после пользования УПЦ МП
Лавра після УПЦ МП
Видео
Скандальные истории с оскорблением военных — что скрывается за неуважением к ВСУ

Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

Маргарита Верещагина
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Министр культуры назначил и. о. гендиректора заповедника Киево-Печерской лавры
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Министр культуры назначил и. о. гендиректора заповедника Киево-Печерской лавры
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь