Министр культуры назначил и. о. гендиректора заповедника Киево-Печерской лавры
Министр культуры Александр Ткаченко сегодня подписал приказ о назначении Максима Остапенко временно исполняющим обязанности генерального директора Национального заповедника Киево-Печерская лавра.
Министр отметил, что Максим Остапенко является специалистом в области охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ.
Кроме того, он является кандидатом исторических наук, автором более 30 научных работ. С 2007 года Максим Остапенко занимал должность гендиректора Национального заповедника Хортица. А с начала полномасштабной войны присоединился к рядам ВСУ.
— Это человек преданный своему делу, который чрезвычайно эффективно сработал в начале войны по сохранению сокровищ заповедника Хортица, для которого защита государства и его ценностей как материальных, так и нематериальных — является приоритетом, — отметил Александр Ткаченко.
Министр также поблагодарил бывшего и.о. генерального директора Национального заповедника Киево-Печерская лавра Александра Рудника за преданную работу. Он остается в должности заместителя руководителя.
Фото: Александр Ткаченко
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