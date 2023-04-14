Міністр культури призначив в. о. гендиректора заповідника Києво-Печерської лаври
Міністр культури Олександр Ткаченко сьогодні підписав наказ про призначення Максима Остапенка тимчасовим виконувачем обов’язків генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра.
Міністр наголосив, що Максим Остапенко є фахівцем в сферах охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт.
Крім того, він є кандидатом історичних наук, автором понад 30 наукових праць. З 2007 року Максим Остапенко обіймав посаду гендиректора Національного заповідника Хортиця. А з початку повномасштабної війни долучився до лав ЗСУ.
– Це людина віддана своїй справі, яка надзвичайно ефективно спрацювала на початку війни щодо збереження скарбів заповідника Хортиця, для якої захист держави та її цінностей як матеріальних, так і нематеріальних – є пріоритетом, – наголосив Олександр Ткаченко.
Міністр також подякував колишньому в.о генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Олександру Руднику за віддану роботу. Він залишається на посаді заступника керівника.
Фото: Олександр Ткаченко
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна