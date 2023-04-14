Міністр культури Олександр Ткаченко сьогодні підписав наказ про призначення Максима Остапенка тимчасовим виконувачем обов’язків генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра.

Міністр наголосив, що Максим Остапенко є фахівцем в сферах охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт.

Крім того, він є кандидатом історичних наук, автором понад 30 наукових праць. З 2007 року Максим Остапенко обіймав посаду гендиректора Національного заповідника Хортиця. А з початку повномасштабної війни долучився до лав ЗСУ.

– Це людина віддана своїй справі, яка надзвичайно ефективно спрацювала на початку війни щодо збереження скарбів заповідника Хортиця, для якої захист держави та її цінностей як матеріальних, так і нематеріальних – є пріоритетом, – наголосив Олександр Ткаченко.

Міністр також подякував колишньому в.о генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Олександру Руднику за віддану роботу. Він залишається на посаді заступника керівника.

Фото: Олександр Ткаченко

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