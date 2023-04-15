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Политика
Юлия Соколова, редактор ленты

Украина и США едины в подготовке контрнаступления ВСУ в ближайшее время – Шмыгаль

Денис Шмигаль

Украина и Соединенные Штаты остаются едиными в подготовке к предстоящему контрнаступлению украинских войск, несмотря на возможную утечку секретных документов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего визита в США.

Глава правительства сообщил, что во время его встречи с министром обороны США Ллойдом Остином обсуждалось “много очень важных стратегических вопросов”, в том числе увеличение военной помощи для успешного контрнаступления.

– Мы чрезвычайно и абсолютно едины с американцами и другими международными партнерами в подготовке нашего контрнаступления. Мы уверены, что победим в этой войне. Мы освободим наши территории, — подчеркнул Шмыгаль во время пресс-конференции в посольстве Украины в Вашингтоне.

Шмыгаль уточнил, что Украина и США едины в таких вопросах, как подготовка украинских военных, поставки боеприпасов и оружия, в частности, ракет большой дальности.

Премьер также заверил, что у Киева нет “никаких секретов от наших надежных стратегических партнеров” – США. Таким образом он прокомментировал публикации западных СМИ , что Украина якобы могла скрыть от США планы контрнаступления.

По словам Шмыгаля, информационная шумиха вокруг так называемой утечки документов не повлияет на планы освободить украинские территории в границах 1991 года.

– Ничто не повлияет и не изменит наших планов на контрнаступление. Наша цель – победа, наша цель – освобождение украинских территорий в границах 1991 года… Мы уверены в том, что контрнаступление состоится в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают, – подчеркнул Шмыгаль.

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Украина и США едины в подготовке контрнаступления ВСУ в ближайшее время – Шмыгаль

Как информирует телеканал CNN, украинский премьер не ответил на вопрос, обсуждал ли он с американскими официальными лицами “утечку” секретных документов, многие из которых касаются войны в Украине. В то же время Шмыгаль предположил, что “утечка” может быть связана с Россией, но добавил, что выводы должно обнародовать следствие.

Следует отметить, что недавно Денис Шмыгаль заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом этого года.

В последнее время в соцсетях появились якобы засекреченные военные документы США , которые включают оценки относительно протекания войны в Украине, а также содержат информацию о планах по вооружению для ВСУ перед контрнаступлением.

В ходе расследования инцидента был задержан военнослужащий Национальной гвардии американского штата Массачусетс Джек Тейшейра. Ему предъявлены обвинения в несанкционированной передаче и хранении секретных материалов.

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Украина и США едины в подготовке контрнаступления ВСУ в ближайшее время – Шмыгаль

Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Источник: CNN, Укринформ
Война в Украине, Денис Шмыгаль, ВСУ, Російська агресія, Украина-США
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