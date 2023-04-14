Ключевым для Украины сегодня является подготовка активных действий ВСУ и контрштурмовая работа, а также уничтожение врага и логистики оккупантов.

Об этом заявил в своем обращении президент Владимир Зеленский в конце 415-го дня войны.

Украинский лидер заявил, что в течение дня был на связи и с военными, в частности провел совещание с главой Службы безопасности Украины Малюком и руководителем ГУР Будановым.

— Ключевое — это постоянное уничтожение оккупантов, это минусирование их логистики, любого потенциала на оккупированных территориях, это подготовка наших активных действий, это контрштурмовая работа, — сказал он.

Президент подчеркнул, что за каждый российский удар по нашим городам и селам, позициям Украины, а также за каждое убийство украинцев оккупант должен нести свои максимально ощутимые потери.

— Каждый метр украинской земли должен означать для оккупанта неизбежность проигрыша России в этой войне, неизбежность того, что для врага не будет никакой перспективы на земле Украины, — сказал он.

Он заявил, что также имел разговор с премьером Великобритании Риши Сунаком об оружии, которое должны получить Вооруженные силы Украины.

— Обсудили ускорение поставок. Чем дальнобойнее будут украинские действия, тем быстрее закончатся российские зверства, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина продолжает работу над авиационной коалицией и подготовкой международных мероприятий, что даст всем в Европе больше силы и защиты.

Глава государства говорит, что также имел совещание по евроатлантической интеграции, в котором обсуждалась неизбежность сочетания потенциалов Украины и НАТО.

— Очевидно, что место Украины — в НАТО. Законное место. И не хочется, чтобы устаревшие иллюзии, которые до сих пор сдерживали наше присоединение к Альянсу, еще и сейчас продолжали отнимать время Украины и партнеров. Разрабатываем соответствующие шаги, — сказал он.

Президент сообщил, что также имел совещание по восстановлению Украины после боевых действий. Во время совещания было обсуждено то, что касается инфраструктуры, экономики и “многих других вопросов, требующих ответов — очень стоящих ответов”.

— Работаем и внутри страны, и с партнерами ради системности нашего восстановления, ради того, чтобы результат соответствовал ожиданиям нашего общества — достаточно высоким ожиданиям. Уверен, все сделаем, — сказал он.

Глава государства отметил украинских военных за успехи на фронте, среди них:

14 бригада и 1 президентская бригада оперативного назначения Нацгвардии;

54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы;

5 отдельная штурмовая бригада;

77 отдельная аэромобильная бригада.

— Сейчас продолжаются спасательные работы в Славянске Донецкой области. Очередной удар террористов. Ракеты С-300 по жилым кварталам, по обычной гражданской застройке. Под завалами есть люди. Делается все, чтобы их спасти, делается все, чтобы спасти раненых. Есть первые данные о погибших. Мои соболезнования тем, кто потерял родных, — сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что ни одного часа на этой неделе перед Пасхой не обошлось без российских убийств и террора, а Россия, которая является государством-злом, обязательно проиграет.

Президент отдельно остановился на вопросе жизни Михеила Саакашвили, которая сейчас зависит “не от политического, не от какого-то личного, а сугубо от этического решения”.

— Если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь, значит, нужен этот шаг. Знаю, что адвокаты Михеила сейчас подали срочное обращение в ЕСПЧ, чтобы обеспечить ему надлежащее лечение. И кажется, это единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь, — сказал украинский лидер.

Источник : Офис президента

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