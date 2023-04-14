21-летнему Тейшейре предъявили обвинение в разглашении секретных данных – Bloomberg
Военнослужащему ВВС Национальной гвардии США Джеку Тейшейре выдвинули обвинения в несанкционированной передаче и хранении секретных материалов в связи с масштабной утечкой секретных данных.
В пятницу, 14 апреля, 21-летний Тейшейра впервые после ареста предстал перед судом. Слушание состоялось в федеральном суде Бостона.
Как пишет Bloomberg, если нацгвардейца признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Тейшейра не признал себя виновным в суде и попросил адвоката. Следующее слушание по делу Тейшейры запланировано на среду в Бостоне.
Согласно показаниям под присягой ФБР, Тейшейра незаконно хранил и распространял материалы, классифицированные на уровне TS/SCI, что является самым высоким уровнем засекреченности.
Утечку десятков документов уже назвали одной из самых разрушительных и позорных за последнее десятилетие. Документы были распространены среди небольшой группы в текстовом и видеочате Discord.
В начале апреля The New York Times сообщило, что Пентагон расследует появление в некоторых соцсетях якобы засекреченных военных документов с планами США и НАТО по усилению украинской армии накануне контрнаступления.
13 апреля ФБР в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс арестовало Джека Тейшейру по подозрению в публикации засекреченных документов США.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко