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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

21-летнему Тейшейре предъявили обвинение в разглашении секретных данных – Bloomberg

Пентагон Джек Тейшейра
Фото: Depositphotos

Военнослужащему ВВС Национальной гвардии США Джеку Тейшейре выдвинули обвинения в несанкционированной передаче и хранении секретных материалов в связи с масштабной утечкой секретных данных.

В пятницу, 14 апреля, 21-летний Тейшейра впервые после ареста предстал перед судом. Слушание состоялось в федеральном суде Бостона.

Как пишет Bloomberg, если нацгвардейца признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Тейшейра не признал себя виновным в суде и попросил адвоката. Следующее слушание по делу Тейшейры запланировано на среду в Бостоне.

Согласно показаниям под присягой ФБР, Тейшейра незаконно хранил и распространял материалы, классифицированные на уровне TS/SCI, что является самым высоким уровнем засекреченности.

Утечку десятков документов уже назвали одной из самых разрушительных и позорных за последнее десятилетие. Документы были распространены среди небольшой группы в текстовом и видеочате Discord.

В начале апреля The New York Times сообщило, что Пентагон расследует появление в некоторых соцсетях якобы засекреченных военных документов с планами США и НАТО по усилению украинской армии накануне контрнаступления.

13 апреля ФБР в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс арестовало Джека Тейшейру по подозрению в публикации засекреченных документов США.

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Источник: Bloomberg
Война в Украине, Пентагон, Суд, США
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