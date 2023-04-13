Байден впервые отреагировал на возможную утечку секретных документов США
Американское правительство близко к выявлению лица, причастного к возможной “утечке” секретных военных документов, появившихся в соцсетях.
Об этом сообщил президент США Джо Байден в комментарии журналистам во время визита в Дублин (Ирландия).
– Как вы знаете, идет полномасштабное расследование. Разведывательного сообщества и Министерства юстиции. И они приближаются (к выявлению причастного, – Ред.), – отметил Байден.
Это был первый комментарий американского лидера по поводу так называемой утечки документов, информирует американский телеканал CNN.
Байден уточнил, что обеспокоен самим фактом возможной “утечки”, а не ее содержанием.
– Меня не волнует утечка. Я обеспокоен тем, что это произошло. Но насколько мне известно, нет ничего, что могло бы иметь какие-то последствия, — заявил он.
О возможном появлении в соцсетях якобы засекреченных военных документов США сообщило издание The New York Times 6 апреля. Документы были обнародованы еще в начале марта, но на этот факт обратили внимание только сейчас.
Они включают подробные оценки американской разведки о ходе войны в Украине. Документы якобы содержат информацию о планах по вооружению для ВСУ перед контрнаступлением.
Впоследствии СМИ сообщили об обнаружении новой партии документов, якобы описывающих принципы нацбезопасности США, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.
Из-за этого инцидента Пентагон начал ограничивать круг лиц, получающих строго засекреченные ежедневные разведывательные сводки.
Министерство юстиции США уже начало расследование “утечки”. Уголовное расследование проводит и офис ФБР в Вашингтоне, в том числе группа следователей контрразведки, имеющих опыт поиска первоисточников утечек информации.
Следователи также работают с официальными лицами Пентагона над оценкой возможного ущерба от обнародования документов.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина