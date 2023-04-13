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Юлия Соколова, редактор ленты

Байден впервые отреагировал на возможную утечку секретных документов США

Джо Байден
Фото: Getty Images

Американское правительство близко к выявлению лица, причастного к возможной “утечке” секретных военных документов, появившихся в соцсетях.

Об этом сообщил президент США Джо Байден в комментарии журналистам во время визита в Дублин (Ирландия).

– Как вы знаете, идет полномасштабное расследование. Разведывательного сообщества и Министерства юстиции. И они приближаются (к выявлению причастного, – Ред.), – отметил Байден.

Это был первый комментарий американского лидера по поводу так называемой утечки документов, информирует американский телеканал CNN.

Байден уточнил, что обеспокоен самим фактом возможной “утечки”, а не ее содержанием.

– Меня не волнует утечка. Я обеспокоен тем, что это произошло. Но насколько мне известно, нет ничего, что могло бы иметь какие-то последствия, — заявил он.

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О возможном появлении в соцсетях якобы засекреченных военных документов США сообщило издание The New York Times 6 апреля. Документы были обнародованы еще в начале марта, но на этот факт обратили внимание только сейчас.

Они включают подробные оценки американской разведки о ходе войны в Украине. Документы якобы содержат информацию о планах по вооружению для ВСУ перед контрнаступлением.

Впоследствии СМИ сообщили об обнаружении новой партии документов, якобы описывающих принципы нацбезопасности США, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.

Из-за этого инцидента Пентагон начал ограничивать круг лиц, получающих строго засекреченные ежедневные разведывательные сводки.

Министерство юстиции США уже начало расследование “утечки”. Уголовное расследование проводит и офис ФБР в Вашингтоне, в том числе группа следователей контрразведки, имеющих опыт поиска первоисточников утечек информации.

Следователи также работают с официальными лицами Пентагона над оценкой возможного ущерба от обнародования документов.

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Пентагон

Источник: CNN
Война в Украине, Джо Байден, Пентагон, США
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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