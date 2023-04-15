Последние недели в сети начала появляться информация, что украинское контрнаступление, возможно, придется отложить.

Американское издание The Washington Post в материале за 12 апреля писало, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может быть задержано из-за таких факторов, как погода, медленные поставки техники, а также нехватка боеприпасов.

Еще больше усложняет запланированную контратаку утечка десятков американских военных и разведывательных документов, содержащих много деталей о состоянии украинской армии и ее возможностях, включая слабые места в системе противовоздушной обороны, что может заставить украинское командование изменить планы, пишет газета.

Издание The Economist писало, что украинское контрнаступление может состояться в апреле, впрочем все еще есть проблема с боеприпасами и мощностями в вопросах защиты неба.

В свою очередь американское издание Politico сообщало, что Соединенные Штаты сейчас в ускоренном темпе поставляют технику Украине, которая идет сразу на поле боя, а украинские военные проводят тренировки, чтобы подготовить Украину к весеннему контрнаступлению.

В комментарии Фактам ICTV украинский военный эксперт и историк Михаил Жирохов говорит, что о планах украинской армии точно известно только Генштабу.

— Знать, когда будет наступление, это исключительно прерогатива военных. Я не думаю, что какие-то политические методы влияют на это, поэтому заявления политических деятелей я бы не принимал во внимание, — говорит он.

По его словам, стоит обращать внимание не на политические заявления, а на количество боеприпасов, которые смогли собрать, количество вооруженных формирований, которые смогли к этому приобщить, а также, как и материал WP, соглашается, что надо обращать внимание на погодные условия.

Жирохов говорит, что контрнаступлению, вероятно, будут предшествовать удары Украины высокоточным оружием, таким как РСЗО HIMARS или ОТРК Точка-У, по чувствительным целям российских оккупационных войск.

В то же время эксперт Национального института стратегических исследований и старший аналитик фонда Повернись живим Николай Белесков говорит, что в прошлом году, когда ВСУ наносили удары с HIMARS по российским командным штабам и складам с боеприпасами, это было, в первую очередь, для того, чтобы остановить российское наступление.

— Сейчас, я думаю, боекомплект бережется до подготовительных действий в наступлении. Когда будет огневая подготовка, то она не будет растягиваться на месяцы, а возможно, будет занимать недели. В идеале — все должно быть синхронизировано в первые дни, чтобы враг не смог принять контрмеры и перегруппироваться. Поэтому (боеприпасы. — Ред.) и не тратят, потому что все складируют, все готовят к нашим активным действиям, — говорит он.

Белесков добавляет, что при контрнаступлении ВСУ все должно быть синхронизировано — как удары вглубь обороны противника, так и удары по переднему краю, чтобы сделать возможным прорыв обороны и достичь максимальной эффективности.

В целом, говорит эксперт, оценки американской стороны, которые, в частности, подаются через медиа, опираются на определенный золотой стандарт российской армии и украинской армии.

— Они берут какой-то золотой стандарт российской армии, который у них есть, и потом делают оценки, считая, что тех вещей, которые они (россияне. — Ред.) создали, то есть — обороны, препятствия — будет достаточно, чтобы встретить украинское контрнаступление, — говорит он.

Белесков добавляет, что для удачного контрнаступления Украине не нужно “лучшее обеспечение”, будет достаточно армии, которая на голову выше, чем войско РФ.