Огневая подготовка займет недели: хватает ли Украине техники и боеприпасов для начала контрнаступления
В ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое изначально планировалось на весну 2023 года, начали появляться сообщения о том, что наступательные действия украинской стороны, возможно, придется отложить.
Кроме того, на фоне ожидания обнаружилась информация об утечке правительственных документов Соединенных Штатов, в которых, в частности, обсуждалось контрнаступление, а также видео с российской стороны, которые имеют целью повлиять на украинское общество.
Факты ICTV в разговоре с экспертами пытались разобраться, что влияет на факторы удачной контратаки Украины.
Контрнаступление откладывается?
Последние недели в сети начала появляться информация, что украинское контрнаступление, возможно, придется отложить.
Американское издание The Washington Post в материале за 12 апреля писало, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может быть задержано из-за таких факторов, как погода, медленные поставки техники, а также нехватка боеприпасов.
Еще больше усложняет запланированную контратаку утечка десятков американских военных и разведывательных документов, содержащих много деталей о состоянии украинской армии и ее возможностях, включая слабые места в системе противовоздушной обороны, что может заставить украинское командование изменить планы, пишет газета.
Издание The Economist писало, что украинское контрнаступление может состояться в апреле, впрочем все еще есть проблема с боеприпасами и мощностями в вопросах защиты неба.
В свою очередь американское издание Politico сообщало, что Соединенные Штаты сейчас в ускоренном темпе поставляют технику Украине, которая идет сразу на поле боя, а украинские военные проводят тренировки, чтобы подготовить Украину к весеннему контрнаступлению.
В комментарии Фактам ICTV украинский военный эксперт и историк Михаил Жирохов говорит, что о планах украинской армии точно известно только Генштабу.
— Знать, когда будет наступление, это исключительно прерогатива военных. Я не думаю, что какие-то политические методы влияют на это, поэтому заявления политических деятелей я бы не принимал во внимание, — говорит он.
По его словам, стоит обращать внимание не на политические заявления, а на количество боеприпасов, которые смогли собрать, количество вооруженных формирований, которые смогли к этому приобщить, а также, как и материал WP, соглашается, что надо обращать внимание на погодные условия.
Жирохов говорит, что контрнаступлению, вероятно, будут предшествовать удары Украины высокоточным оружием, таким как РСЗО HIMARS или ОТРК Точка-У, по чувствительным целям российских оккупационных войск.
В то же время эксперт Национального института стратегических исследований и старший аналитик фонда Повернись живим Николай Белесков говорит, что в прошлом году, когда ВСУ наносили удары с HIMARS по российским командным штабам и складам с боеприпасами, это было, в первую очередь, для того, чтобы остановить российское наступление.
— Сейчас, я думаю, боекомплект бережется до подготовительных действий в наступлении. Когда будет огневая подготовка, то она не будет растягиваться на месяцы, а возможно, будет занимать недели. В идеале — все должно быть синхронизировано в первые дни, чтобы враг не смог принять контрмеры и перегруппироваться. Поэтому (боеприпасы. — Ред.) и не тратят, потому что все складируют, все готовят к нашим активным действиям, — говорит он.
Белесков добавляет, что при контрнаступлении ВСУ все должно быть синхронизировано — как удары вглубь обороны противника, так и удары по переднему краю, чтобы сделать возможным прорыв обороны и достичь максимальной эффективности.
В целом, говорит эксперт, оценки американской стороны, которые, в частности, подаются через медиа, опираются на определенный золотой стандарт российской армии и украинской армии.
— Они берут какой-то золотой стандарт российской армии, который у них есть, и потом делают оценки, считая, что тех вещей, которые они (россияне. — Ред.) создали, то есть — обороны, препятствия — будет достаточно, чтобы встретить украинское контрнаступление, — говорит он.
Белесков добавляет, что для удачного контрнаступления Украине не нужно “лучшее обеспечение”, будет достаточно армии, которая на голову выше, чем войско РФ.
Что говорят в Киеве?
Министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что сегодня время работает в пользу Украины, поскольку возможность подготовиться к контрнаступлению дает ряд поражений оккупантов в попытке наступать на Донбассе, а также рост напряжения внутри самой России.
Глава оборонного ведомства добавляет, что украинским военным все еще нужно время, чтобы освоить новое вооружение, подготовить подразделения и получить дополнительные системы ПВО.
Вместе с этим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что для успеха ВСУ на поле боя необходимо реализовать три шага. Речь идет об: ускорении поставок уже обещанного вооружения и боеприпасов; дополнительных поставках оружия; начале тренировок украинских пилотов на западных самолетах.
В свою очередь секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорит, что решение о начале наступательных действий ВСУ будет принято в последний момент, а Генеральный штаб ВСУ имеет ряд вариантов его проведения.
— Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не соответствует действительности. Даже три варианта — это мало, — заявил он.
С этими словами Данилова соглашается и военный эксперт Михаил Жирохов.
— Оперативный отдел Генерального штаба планы (по контрнаступлению. — Ред.) делает на постоянной основе, и они корректируются в зависимости от ситуации на фронте. И очень важно, что этих планов несколько.
Поэтому в последний момент начальник Генштаба и главнокомандующий, ставя политиков перед планом, выбирают эти планы. Это не просто так, что сегодня проснулся Залужный и решил наступать на Запорожском направлении. Это очень большое количество наработок, которые начинают реализовываться за два-три дня до наступления, — говорит он.
Президент Владимир Зеленский отказывается озвучивать какие-то детали по контрнаступлению, впрочем, говорит, что у россиян все еще есть шанс избежать уничтожения.
— Трудно сказать, как и когда это произойдет. Не могу разглашать детали. Мы не хотим дать шанс российским террористам подготовиться к нашим деоккупационным шагам. Но мы это сделаем. Они должны знать, что мы это точно сделаем. У них еще есть шанс уйти, или мы их уничтожим, — говорил глава государства 3 апреля.
Кроме того, президент Украины говорит, что сегодня ВСУ должны дождаться всего оружия от Запада, чтобы начать контрнаступательные действия.
— Мы ждем, когда из стран-партнеров поступят боеприпасы. Пока не можем начать (контрнаступление. — Ред.) без танков, пушек и HIMARS, мы не можем отправить наших храбрых солдат на фронт, — сказал он в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun.
Президент говорит, что сегодня ситуация на Донбассе имеет сложности из-за недостатка боеприпасов, а враг ежедневно тратит примерно втрое больше боеприпасов, чем ВСУ.
Параллельно с этим об откладывании контрнаступательных действий со стороны Украины заявил и премьер-министр Денис Шмыгаль, который в комментарии американскому изданию The Hill сказал о вероятном начале контрнаступления ВСУ летом, а не весной, как планировалось ранее.
Как на контрнаступление пытаются повлиять из-за рубежа?
На фоне сообщений о подготовке и предстоящем начале наступательных действий ВСУ, в России на федеральных каналах регулярно обсуждаются те меры, которые надо ввести, чтобы не допустить успеха Украины.
В частности, в российских экспертных кругах уже начали появляться сообщения об “артиллерийской диете боеприпасов”, что означает, что врагу приходится экономить боеприпасы при своем наступлении.
Другим шагом по реакции на подготовку Сил обороны к наступлению является попытка России деморализовать как украинское войско, так и гражданское общество Украины. Так, вероятно, одной из попыток повлиять на украинцев была публикация видео с казнью украинского военнопленного, где еще живому человеку российские палачи отрезают голову.
Юрист в сфере международного уголовного права, председатель ОО LingvaLexa Анна Вишнякова считает, что хоть видео и направлено на запугивание украинцев, но это, наоборот, вызовет больше внутреннего сопротивления и “еще больше ярости на зверские действия РФ”.
Анна Вишнякова считает, что публикацию подобного видео можно обосновать тем, что россияне пытаются дегуманизировать украинцев.
В то же время утечку правительственных документов Пентагона, которую некоторые эксперты также называют фактором, который может повлиять на контрнаступление ВСУ, не следует воспринимать настолько серьезно, считает бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.
По его словам, Украина должна быть менее “расстроена” последствиями, чем США, в этом случае продемонстрировавшие “уязвимость”.
Кроме того, по данным Associated Press, Киев не делился с Вашингтоном планами относительно будущего контрнаступления, поскольку не уверен, что США смогут сохранить эту тайну, поэтому, утечка секретных документов Пентагона не должна повредить украинской армии в ведении боевых действий.
Впрочем начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов все же признает, что Россия является крупнейшим выгодополучателем с утечки правительственных документов США.
Доверять ВСУ
Все эксперты, которые говорили с редакцией Фактов ICTV, соглашаются, что доверять в вопросе запланированного контрнаступления стоит Генеральному штабу ВСУ, который и разрабатывает эти планы.
Более того, военный эксперт Михаил Жирохов допускает, что сообщение об откладывании контрнаступления ВСУ является одним из проявлений введения противника в заблуждение.
По прогнозам самого Генерального штаба, в течение этого года, а именно весной и летом, Россия продолжит наращивать количественные и качественные показатели соединений и воинских частей, задействованных в российско-украинской войне.
Кроме того, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов говорит, что из-за действий ВСУ Кремль может в очередной раз пересмотреть свою стратегию относительно войны против Украины.
В Генштабе также сообщали, что враг уже предупреждает население оккупированных территорий о принудительной эвакуации в Запорожье и в Херсонской области.
В прошлом году перед контрнаступлением Минобороны и Генштаб призвали украинцев к режиму информационной тишины, чтобы не распространять информацию о планах Вооруженных сил Украины и не давать России пространства для реакции на действия украинских защитников.
Еще в конце марта уже этого, 2023 года, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также призвала украинцев нигде не обсуждать будущее контрнаступление ВСУ. Среди прочего, заявила, что военные планы и замыслы могут распространять только три человека: президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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