Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Температура перевищить норму: синоптики дали прогноз погоди на квітень
Політика
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Україна та США єдині в підготовці контрнаступу ЗСУ найближчим часом – Шмигаль

Денис Шмигаль

Україна та Сполучені Штати залишаються єдиними в підготовці до майбутнього контрнаступу українських військ, попри ймовірний витік секретних документів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час свого візиту до США.

Очільник уряду повідомив, що під час його зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном обговорювалося “багато дуже важливих стратегічних питань”, зокрема збільшення військової допомоги для успішного контрнаступу.

– Ми надзвичайно і абсолютно єдині з американцями та іншими міжнародними партнерами в підготовці нашого контрнаступу. Ми впевнені, що переможемо в цій війні. Ми звільнимо наші території, – наголосив Шмигаль під час пресконференції в посольстві України у Вашингтоні.

Шмигаль уточнив, що Україна та США єдині в таких питаннях, як підготовка українських військових, постачання боєприпасів та зброї, зокрема ракет великої дальності.

Прем’єр також запевнив, що Київ не має “жодних секретів від наших надійних стратегічних партнерів” – США. Таким чином він прокоментував публікації західних ЗМІ , що Україна начебто могла приховати від США плани контрнаступу.

За словами Шмигаля, інформаційний галас довкола так званого витоку документів не вплине на плани звільнити українські території в кордонах 1991 року.

– Ніщо не вплине і не змінить наших планів на контрнаступ. Наша ціль – перемога, наша ціль – звільнення українських територій у кордонах 1991 року… Ми впевнені в тому, що контрнаступ відбудеться уже найближчим часом. Сполучені Штати абсолютно нас підтримують, – наголосив Шмигаль.

Читайте також
Зеленський після наради з військовими заявив про підготовку активних дій ЗСУ на полі бою
Україна та США єдині в підготовці контрнаступу ЗСУ найближчим часом – Шмигаль

Як інформує телеканал CNN, український прем’єр не відповів на запитання, чи обговорював він із американськими офіційними особами “витік” секретних документів, багато з яких стосуються війни в Україні. Водночас Шмигаль припустив, що “витік” може бути пов’язаний з Росією, але додав, що висновки має оприлюднити слідство.

Варто зазначити, що нещодавно Денис Шмигаль заявляв, що український контрнаступ може розпочатись влітку поточного року.

Останнім часом у соцмережах з’явилися начебто засекречені військові документи США , які включають оцінки щодо перебігу війни в Україні, а також містять інформацію про плани щодо озброєння для ЗСУ перед контрнаступом.

Під час розслідування інциденту був затриманий військовослужбовець Національної гвардії американського штату Массачусетс Джек Тейшейра. Йому висунули звинувачення у несанкціонованій передачі та зберіганні секретних матеріалів.

Читайте також
Вогнева підготовка забере тижні: чи вистачає Україні техніки та боєприпасів для початку контрнаступу
Україна та США єдині в підготовці контрнаступу ЗСУ найближчим часом – Шмигаль

Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Джерело: CNN, Укрінформ
Війна в Україні, Денис Шмигаль, ЗСУ, Російська агресія, Україна-США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Обстріл Слов’янська та вибухи у Маріуполі: 416-й день війни (онлайн)
Україна та США єдині в підготовці контрнаступу ЗСУ найближчим часом – Шмигаль
У Повітряних силах розповіли, коли американські Patriot з’являться в Україні
MIM-104 Patriot
Готуються до тривалої війни: британська розвідка про електронні повістки в РФ
Мобілізація в Росії
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 15.04.2023
карта бойових дій 2023
Китай відмовив держсекретарю США Блінкену у візиті: причина
Ентоні Блінкен
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:00 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (15.04.2023)
випуск
Скандальні історії з образами військових — що ховається за зневагою до ЗСУ
Україна та США єдині в підготовці контрнаступу ЗСУ найближчим часом – Шмигаль
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь