Україна та Сполучені Штати залишаються єдиними в підготовці до майбутнього контрнаступу українських військ, попри ймовірний витік секретних документів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час свого візиту до США.

Очільник уряду повідомив, що під час його зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном обговорювалося “багато дуже важливих стратегічних питань”, зокрема збільшення військової допомоги для успішного контрнаступу.

– Ми надзвичайно і абсолютно єдині з американцями та іншими міжнародними партнерами в підготовці нашого контрнаступу. Ми впевнені, що переможемо в цій війні. Ми звільнимо наші території, – наголосив Шмигаль під час пресконференції в посольстві України у Вашингтоні.

Шмигаль уточнив, що Україна та США єдині в таких питаннях, як підготовка українських військових, постачання боєприпасів та зброї, зокрема ракет великої дальності.

Прем’єр також запевнив, що Київ не має “жодних секретів від наших надійних стратегічних партнерів” – США. Таким чином він прокоментував публікації західних ЗМІ , що Україна начебто могла приховати від США плани контрнаступу.

За словами Шмигаля, інформаційний галас довкола так званого витоку документів не вплине на плани звільнити українські території в кордонах 1991 року.

– Ніщо не вплине і не змінить наших планів на контрнаступ. Наша ціль – перемога, наша ціль – звільнення українських територій у кордонах 1991 року… Ми впевнені в тому, що контрнаступ відбудеться уже найближчим часом. Сполучені Штати абсолютно нас підтримують, – наголосив Шмигаль.

Як інформує телеканал CNN, український прем’єр не відповів на запитання, чи обговорював він із американськими офіційними особами “витік” секретних документів, багато з яких стосуються війни в Україні. Водночас Шмигаль припустив, що “витік” може бути пов’язаний з Росією, але додав, що висновки має оприлюднити слідство.

Варто зазначити, що нещодавно Денис Шмигаль заявляв, що український контрнаступ може розпочатись влітку поточного року.

Останнім часом у соцмережах з’явилися начебто засекречені військові документи США , які включають оцінки щодо перебігу війни в Україні, а також містять інформацію про плани щодо озброєння для ЗСУ перед контрнаступом.

Під час розслідування інциденту був затриманий військовослужбовець Національної гвардії американського штату Массачусетс Джек Тейшейра. Йому висунули звинувачення у несанкціонованій передачі та зберіганні секретних матеріалів.

Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Джерело : CNN, Укрінформ

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