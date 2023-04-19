Наша главная цель — разрушить монополию чиновников, — народный депутат Елена Шуляк

По мнению народного депутата Елены Шуляк, власть в крупных городах часто не допускает новых инвесторов на строительный рынок. Поэтому нужна реформа градостроительства, которая разрушит привычную монополию чиновников.

Главная цель градостроительной реформы — разрушить монополию чиновников на контроль и выдачу документов на начало строительства и ввод в эксплуатацию.

Об этом в интервью изданию Цензор сообщила председатель политической партии Слуга народа, народный депутат Елена Шуляк.

— Чтобы разрушить монополию, мы даем возможность работать и органам местного самоуправления, и уполномоченным лицам по градостроительному контролю, то есть оставляем и государственный, и частный контроль. Если органы местного самоуправления работают без коррупции, защищают каждого инвестора, встречают его, как нужно встречать инвестиции, понимая, что это деньги, которые приходят в общину, то, конечно, ни один девелопер и ни один заказчик строительства не будет тратить средства и идти работать с частной структурой. Он пойдет в органы местного самоуправления, — говорит Елена Шуляк.

Представительница парламента подчеркнула, что сейчас местные власти часто делают так, что на рынок не допускаются новые инвесторы. Обычно, это происходит в результате картельного сговора вместе с застройщиками.

— Впрочем, если местные власти не пускают на рынок, то благодаря реформе, появляется выбор. Можно выбрать частное уполномоченное лицо по градостроительному контролю. В законопроекте (проект №5655) это все четко прописано. Так уже на рынке работают частные нотариусы, работают частные исполнители, работает частная экспертиза, работают частные БТИ. Когда четко прописано, что ты должен сделать и когда четко прописана ответственность, то нарушать законодательство – достаточно трудно, — пояснила соавтор проекта №5655, депутат Елена Шуляк.

Ранее сообщалось, что глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков уверен: цифровизация сферы строительства и землепользования, предлагающая проект закона №5655, это один из главных элементов антикоррупционной стратегии.

Фото: Слуга Народу

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