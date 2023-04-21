Кулеба закликав Борреля пришвидшити обговорення 2-го траншу на закупівлю боєприпасів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав високого представника Євросоюзу Жозепа Борреля посприяти якнайшвидшому завершенню обговорення другого траншу у розмірі €1 млрд на спільну закупівлю боєприпасів для України.

Про це очільник МЗС України повідомив у соцмережі Twitter.

Кулеба зазначив, що подякував Боррелю під час розмови за всю оборонну допомогу ЄС, включаючи останній €1 млрд на невідкладні потреби в боєприпасах.

— Закликав посприяти якнайшвидшому завершенню обговорень другого траншу в €1 млрд на спільні закупівлі заради гарантування безпеки в Європі, – зазначив Кулеба.

Наприкінці березня ЄС узгодив план боєприпасів для України на €2 млрд. Було досягнуто політичного консенсусу щодо відправлення в Україну 1 млн патронів калібру 155 мм. Снаряди мають надіслати протягом 12 місяців.

13 квітня Рада ЄС погодила виділення €1 млрд у межах Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних сил України. Це дозволить відшкодовувати державам-членам ЄС боєприпаси, надані Україні зі своїх запасів або за рахунок зміни пріоритетів чинних замовлень з 9 лютого по 31 травня 2023 року.

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