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Политика
Юля Захарченко, редактор ленты

В Украине вводятся экзамены по основам Конституции, истории и государственному языку для получения гражданства

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает сдачу экзаменов для получения гражданства Украины. Среди них — экзамен по основам Конституции, истории и государственному языку.

Об этом говорится в законопроекте №7606, обнародованном на официальном сайте Верховной Рады. Документ вернули в парламент с подписью президента 21 апреля. Большинство положений закона вступает в силу через шесть дней со дня его опубликования в парламентской газете.

Документ предусматривает, что условиями принятия в гражданство иностранцев или людей без гражданства является знание основ Конституции и истории Украины, владение государственным языком и обязательная сдача экзаменов по этим предметам.

Иностранец или лицо без гражданства должен письменно подать заявление о том, что в случае приобретения гражданства он обязуется сдать эти экзамены и в течение двух лет предоставить документы об их сдаче.

В то же время закон предлагает ввести особые условия приобретения гражданства для лиц, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной, представляют государственный интерес, проходят военную службу по контракту в ВСУ, в частности, награждены государственной наградой или получили вид на жительство. Их будут обязывать в течение двух лет с момента принятия в гражданство сдать эти экзамены.

В обнародованном документе говорится, что невыполнение обязательств по сдаче экзаменов является основанием для потери гражданства Украины.

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Источник: Верховная Рада
Верховна Рада, Владимир Зеленский, громадяни, Документи, Закон
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