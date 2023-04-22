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В Україні запроваджуються іспити з основ Конституції, історії та державної мови для отримання громадянства

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає складання іспитів для отримання громадянства України. Серед них – екзамен з основ Конституції, історії та державної мови.

Про це йдеться у законопроєкті №7606, оприлюдненому на офіційному сайті Верховної Ради. Документ повернули до парламенту з підписом президента 21 квітня. Більшість положень закону набирає чинності через шість днів з дня його опублікування в парламентській газеті.

Документ передбачає, що умовами прийняття до громадянства іноземців чи людей без громадянства є знання основ Конституції та історії України, володіння державною мовою та обов’язкове складання іспитів із цих предметів.

Іноземець чи особа без громадянства має письмово подати заяву про те, що в разі набуття громадянства він зобов’язується скласти ці іспити та протягом двох років надати документи про їхнє складання.

Водночас закон пропонує запровадити особливі умови набуття громадянства для осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, становлять державний інтерес, проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, зокрема, нагороджені державною нагородою або отримали посвідку на тимчасове проживання. Їх зобов’язуватимуть потягом двох років з моменту прийняття до громадянства скласти ці іспити.

В оприлюдненому документі йдеться, що невиконання зобов’язань щодо складання іспитів є підставою для втрати громадянства України.

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Джерело: Верховна Рада
Верховна Рада, Володимир Зеленський, громадяни, Документи, Закон
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