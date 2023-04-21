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Политика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Знаем обо всех планах врага в ближайший период: Зеленский провел заседание Ставки

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщил глава государства в Telegram, на заседании участники проанализировали актуальную ситуацию на всем участкам фронта.

— Заслушали Буданова — знаем обо всех планах врага в ближайший период. Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, особое внимание здесь — новосозданным бригадам.

Кроме того, участники обсудили налаживание производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями.

О ходе боевых действий на участках фронта доложили командующие оперативно-стратегической группировки войск в пределах зон их ответственности.

Ранее в Минобороны сообщали, что самые горячие бои сейчас идут на Востоке, а эпицентром остается Бахмут.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, противник атакует, уничтожая до основания здания и сооружения, а на отдельных участках враг иногда продвигается.

Маляр добавила, что враг продолжает наступательные действия на четырех направлениях одновременно — Марьинском, Авдеевском, Лиманском, Бахмутском.

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Оборонні укріплення окупантів

Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский
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