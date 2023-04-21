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Політика
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Знаємо про всі плани ворога у найближчий період: Зеленський провів засідання Ставки

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомив глава держави у Telegram, на засідання учасники проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту.

— Заслухали Буданова – знаємо про всі плани ворога у найближчий період. Розробляємо ще якіснішу схему розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, окрема увага тут – новоствореним бригадам.

Крім того, учасники обговорили питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами.

В Офісі президента повідомили, що на Ставці було проаналізовано забезпечення українських військ озброєнням і боєприпасами та їх розподіл за підрозділами. Окремо учасники розглянули питання комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

Про перебіг бойових дій на ділянках фронту доповіли командувачі оперативно-стратегічного угруповання військ в межах зон їхньої відповідальності.

Раніше у Міноборони повідомляли, що найгарячіші бої зараз тривають на сході, а епіцентром залишається Бахмут.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, противник атакує, знищуючи вщент будівлі і споруди, а на окремих ділянка ворог подекуди просувається.

Маляр додала, що ворог продовжує наступальні дії на чотирьох напрямках одночасно – Мар’їнський, Авдіївський, Лиманський, Бахмутський.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський
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