Зеленский назначил Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего генерального прокурора страны Ирину Венедиктову послом в Княжестве Лихтенштейн по совместительству.

Глава государства 28 апреля подписал соответствующий указ №242.

— Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской Конфедерации Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству, — говорится в тексте документа.

То есть Венедиктова также остается послом Украины в Швейцарии.

19 июля 2022 года Верховная Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора, которую она занимала с марта 2020 года.

А 17 ноября президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии.

Фото: Ірина Венедіктова

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