Зеленский назначил Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству
Президент Владимир Зеленский назначил бывшего генерального прокурора страны Ирину Венедиктову послом в Княжестве Лихтенштейн по совместительству.
Глава государства 28 апреля подписал соответствующий указ №242.
— Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской Конфедерации Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству, — говорится в тексте документа.
То есть Венедиктова также остается послом Украины в Швейцарии.
19 июля 2022 года Верховная Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора, которую она занимала с марта 2020 года.
А 17 ноября президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии.
Фото: Ірина Венедіктова