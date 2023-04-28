Зеленський призначив Венедіктову послом у Ліхтенштейні за сумісництвом

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього генерального прокурора країни Ірину Венедіктову послом у Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом.

Глава держави 28 квітня підписав відповідний указ №242.

– Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Швейцарській Конфедерації Венедіктову Ірину Валентинівну надзвичайним і повноважним послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом, – йдеться в тексті документу.

Тобто Венедіктова також залишається послом України у Швейцарії.

19 липня 2022 року Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора, яку вона обіймала з березня 2020 року.

А 17 листопада президент Володимир Зеленський призначив Ірину Венедіктову послом України у Швейцарії.

Фото: Ірина Венедіктова

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