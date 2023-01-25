Baykar передала Україні ще два безпілотники Bayraktar TB2 – ГУР Міноборони

25 січня Україна отримала від компанії Baykar ще 2 безпілотники Bayraktar TB2.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

– Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта. Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи, – йдеться у повідомленні.