Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Baykar передала Україні ще два безпілотники Bayraktar TB2 – ГУР Міноборони

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Bayraktar

25 січня Україна отримала від компанії Baykar ще 2 безпілотники Bayraktar TB2.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

– Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта. Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи, – йдеться у повідомленні.

Читайте
Ніщо нас не зупинить: гендиректор Baykar розповів, коли побудують завод в Україні

Нагадаємо, що Сполучені Штати планують поставити до України 31 танк M1 Abrams.

Зараз дивляться

Фото: Baykar

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка