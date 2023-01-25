Baykar передала Україні ще два безпілотники Bayraktar TB2 – ГУР Міноборони
25 січня Україна отримала від компанії Baykar ще 2 безпілотники Bayraktar TB2.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
– Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта. Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Сполучені Штати планують поставити до України 31 танк M1 Abrams.
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Фото: Baykar