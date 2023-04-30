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Політика
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна підписала три нові угоди з турецьким виробником Baykar – Камишін

Олександр Камишін
Фото: УНІАН

Україна підписала три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників.

Про це повідомляє міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

– Вчора відпрацював день у Туреччині на міжнародній виставці авіаційної техніки Teknofest 2023. Багато зустрічей, одна мета – пошук шляхів посилення українського ОПК.  Є важливий результат – три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників, – написав він.

Олександр Камишін

Фото: Олександр Камишін

Деталей угод міністр не став розголошувати, та запевнив, що ці контракти дають Україні експортний виторг і зброю нового покоління.

Нагадаємо, 25 січня Україна отримала від компанії Baykar ще два безпілотники Bayraktar TB2.

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Виставка, Російська агресія, Україна-Туреччина
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