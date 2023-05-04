Украина не собирается нападать на Приднестровье, но держит свои подразделения на границе – Кулеба

Украина не намерена нападать на непризнанную республику Приднестровье, но держит свои силы на этом участке границы с Молдовой.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире молдавского телеканала TV8.

Глава МИД отметил, что Украина уважает соседей, и Кишинев сам будет решать, как развивать свою страну, и как решать проблему с Приднестровьем.

– Безусловно, Приднестровье у нас на юго-западном фланге, это угроза, которая требует от нас держать силы на этом участке границы — просто для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией, – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что республика Приднестровье — это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

– И мы абсолютно будем уважать тот путь, который выберет правительство Молдовы в том, что касается отношений с Приднестровьем и реинтеграции этого региона, – заявил глава МИД.

Напомним, накануне пропагандистские СМИ распространяли информацию, что ВСУ якобы атаковать Тирасполь, чтобы захватить склады с боеприпасами (еще со времен Второй мировой) в селе Колбасная непризнанной Приднестровской республики.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.