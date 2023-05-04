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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна не збирається нападати на Придністров’я, але тримає свої підрозділи на кордоні – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Україна не має наміру нападати на невизнану республіку Придністров’я, але тримає свої сили на цій ділянці кордону з Молдовою. 

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі молдовського телеканалу TV8.

Глава МЗС зазначив, що Україна поважає сусідів, і Кишинів сам вирішуватиме, як розвивати свою країну і як розв’язувати проблему з  Придністров’ям.

– Безумовно, Придністров’я у нас на південно-західному фланзі, це загроза, яка вимагає від нас тримати сили на цій ділянці кордону – просто для потенційного стримування та контролю за ситуацією, – сказав він.

Кулеба наголосив, що республіка Придністров’я – це питання суверенітету й територіальної цілісності Молдови.

– І ми абсолютно поважатимемо той шлях, який обере уряд Молдови в тому, що стосується відносин з Придністров’ям і реінтеграції цього регіону, – заявив глава МЗС.

Нагадаємо, напередодні пропагандистські ЗМІ розповсюджували інформацію, що ЗСУ начебто атакували Тирасполь, аби захопити склади з боєприпасами (ще з часів Другої світової) у селі Ковбасна невизнаної Придністровської республіки.

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Дмитро Кулеба, ЗСУ, Молдова, Придністров'я, Російська агресія
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