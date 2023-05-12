Шмыгаль анонсировал расширение программы льготного кредитования 5-7-9
Премьер-министр Денис Шмыгаль во вступительном слове во время заседания правительства заявил о планах принять на нем решение о расширении программы льготного кредитования 5-7-9.
Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьера.
— Теперь ею смогут воспользоваться ТЭЦ и ТЭС, чтобы восстановить поврежденное из-за боевых действий оборудование, — сказал Шмыгаль.
Кроме того премьер-министр сообщил, что на Харьковщине и еще в четырех регионах начали реконструкцию объектов и сетей теплоснабжения.
Он добавил, что готовят пилотные проекты для децентрализации энергосистемы.
— Ищем ресурсы и возможности, чтобы сделать все вовремя к следующему отопительному сезону, — добавил Шмыгаль.
Доступные кредиты 5-7-9% – это госпрограмма льготного кредитования для малого и среднего бизнеса с годовым доходом до 50 млн грн и более. Она действует с февраля 2020 года.
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов