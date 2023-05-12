Шмыгаль анонсировал расширение программы льготного кредитования 5-7-9

Премьер-министр Денис Шмыгаль во вступительном слове во время заседания правительства заявил о планах принять на нем решение о расширении программы льготного кредитования 5-7-9.

Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьера.

— Теперь ею смогут воспользоваться ТЭЦ и ТЭС, чтобы восстановить поврежденное из-за боевых действий оборудование, — сказал Шмыгаль.

Кроме того премьер-министр сообщил, что на Харьковщине и еще в четырех регионах начали реконструкцию объектов и сетей теплоснабжения.

Он добавил, что готовят пилотные проекты для децентрализации энергосистемы.

— Ищем ресурсы и возможности, чтобы сделать все вовремя к следующему отопительному сезону, — добавил Шмыгаль.

Доступные кредиты 5-7-9% – это госпрограмма льготного кредитования для малого и среднего бизнеса с годовым доходом до 50 млн грн и более. Она действует с февраля 2020 года.

Источник : Кабмин

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