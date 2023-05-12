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Політика
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Шмигаль анонсував розширення програми пільгового кредитування 5-7-9

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вступному слові під час засідання уряду заявив про плани ухвалити на ньому рішення про розширення програми пільгового кредитування 5-7-9.

Про це повідомляє пресслужба уряду з посиланням на слова прем’єра.

— Тепер нею зможуть скористатися ТЕЦ та ТЕС, аби відновити пошкоджене через бойові дії обладнання, – сказав Шмигаль.

Крім того прем’єр-міністр повідомив, що на Харківщині та ще в чотирьох регіонах розпочали реконструкцію об’єктів та мереж теплопостачання.

Він додав, що готують пілотні проєкти для децентралізації енергосистеми.

— Шукаємо ресурси та можливості, аби зробити все вчасно до наступного опалювального сезону, – додав Шмигаль.

Доступні кредити 5-7-9% – це держпрограма пільгового кредитування для малого та середнього бізнесу з річним доходом до 50 млн грн і більше. Вона діє з лютого 2020 року.

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Джерело: Урядовий портал
Денис Шмигаль, Енергетика, Кабмін, пільгове кредитування
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