Шмигаль анонсував розширення програми пільгового кредитування 5-7-9
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вступному слові під час засідання уряду заявив про плани ухвалити на ньому рішення про розширення програми пільгового кредитування 5-7-9.
Про це повідомляє пресслужба уряду з посиланням на слова прем’єра.
— Тепер нею зможуть скористатися ТЕЦ та ТЕС, аби відновити пошкоджене через бойові дії обладнання, – сказав Шмигаль.
Крім того прем’єр-міністр повідомив, що на Харківщині та ще в чотирьох регіонах розпочали реконструкцію об’єктів та мереж теплопостачання.
Він додав, що готують пілотні проєкти для децентралізації енергосистеми.
— Шукаємо ресурси та можливості, аби зробити все вчасно до наступного опалювального сезону, – додав Шмигаль.
Доступні кредити 5-7-9% – це держпрограма пільгового кредитування для малого та середнього бізнесу з річним доходом до 50 млн грн і більше. Вона діє з лютого 2020 року.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов