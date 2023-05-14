Зеленський у Берліні: ми не атакуємо російську територію, ми звільняємо нашу законну землю

Україна не атакуватиме територію Російської Федерації, а лише звільнятиме свою землю, згідно з законом, конституцією та міжнародним правом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

– Ми не атакуємо російську територію, ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому не зацікавлені, у нас немає на це часу, у нас немає на це сил і немає на це зайвої зброї. Ми зосередились на підготовці контрнаступальних дій щодо деокупації згідно з міжнародним правом, згідно з законом, згідно з нашою конституцією, деокупації суто нашої, української, всім світом визнаної території, – сказав український президент.

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Нагадаємо, у неділю, 14 травня, президент України Володимир Зеленськийде зустрівся зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром а також канцлером Олафом Шольцом.