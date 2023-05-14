Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся зі Штайнмаєром

Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це повідомляє Welt.

Зазначено, що у неділю вранці, 14 травня, Зеленський прибув до палацу Бельвю – офіційної резиденції президента Німеччини.

За даними видання, після переговорів українського та німецького президентів, на яких мають бути присутні по чотири радники з кожної сторони, Зеленський має зустрітись з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Згодом запланована пресконференція.

У ніч на неділю, 14 травня, президент Володимир Зеленський сповістив про прибуття до Німеччини.

– Уже в Берліні. Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. Євросоюз. НАТО. Безпека, – написав він у Twitter.

Джерело: Welt

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