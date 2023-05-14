Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
У Львові чутно вибухи – ОВА повідомила подробиці
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся зі Штайнмаєром

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це повідомляє Welt.

Зазначено, що у неділю вранці, 14 травня, Зеленський прибув до палацу Бельвю – офіційної резиденції президента Німеччини.

За даними видання, після переговорів українського та німецького президентів, на яких мають бути присутні по чотири радники з кожної сторони, Зеленський має зустрітись з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Згодом запланована пресконференція.

У ніч на неділю, 14 травня, президент Володимир Зеленський сповістив про прибуття до Німеччини.

– Уже в Берліні. Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. Євросоюз. НАТО. Безпека, – написав він у Twitter.

Читайте також
Італія абсолютно чітко підтримала всі пункти української формули миру – Зеленський
Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся зі Штайнмаєром

Джерело: Welt 

Берлін, Володимир Зеленський, Німеччина, Штайнмаєр
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Не лише дрони, а й іншу зброю: Зеленський про поставки Іраном техніки до РФ
Володимир Зеленський
Італія абсолютно чітко підтримала всі пункти української формули миру – Зеленський
Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся зі Штайнмаєром
Він вже мав таку можливість: Зеленський відповів на заяву Трампа про “припинення війни за 24 години”
Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся зі Штайнмаєром
Буде стояти осторонь: Зеленський про обіцянку Сі Цзіньпіня не постачати зброю РФ
Володимир Зеленський
Перші кроки будуть незабаром: Зеленський про початок контрнаступу
Володимир Зеленський
Відео
Конкурентів немає: чому дрони Switchblade є кращими у своїй категорії

Дрони-камікадзе вже стали одним із найзапитаніших видів озброєнь нині.

Артур Свинаренко
Програма єВідновлення: як працює і хто має право подати заявку
Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся зі Штайнмаєром
Українська система ППО: як працює та чого їй не вистачає
мобільні групи ППО
Стало відомо, на скільки можуть зрости платіжки українців за світло з 1 червня
Показники лічильника, лічильник за світло
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (12.05.2023)
Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся зі Штайнмаєром
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь