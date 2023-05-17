Обговорили шляхи припинення агресії РФ: Кулеба зустрівся з посланцем Китаю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі спеціальним представником китайського уряду Лі Хуеєм, який прибув із візитом до Києва.

У пресслужбі МЗС повідомили, що спецпосланець КНР відвідав Україну 16-17 травня.

— Поїздка відбулася на виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського та голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна 26 квітня, – зазначили у відомстві.

Під час зустрічі Кулеби та Лі сторони обговорили актуальні питання взаємодії України та Китаю як на двосторонньому рівні, так і в межах міжнародних організацій, а також шляхи припинення російської агресії.

Глава МЗС поінформував спецпредставника уряду КНР про принципи відновлення сталого та справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

Кулеба наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, що передбачають втрату її територій чи заморожування конфлікту. Також міністр наголосив на важливості участі Китаю в реалізації формули миру президента України, Чорноморської зернової ініціативи, забезпеченні ядерної безпеки та інших важливих міжнародних зусиль.

Сторони окремо обговорили довгострокову перспективу розвитку двосторонніх відносин між Україною та Китаєм та домовилися нарощувати діалог з ключових питань двостороннього та міжнародного порядку денного.

Джерело : МЗС

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