Панацеи для решения “украинского кризиса” не существует — посланник Китая

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй в Киеве встретился с президентом Владимиром Зеленским и заявил, что Китай готов помогать международному сообществу в урегулировании украинского кризиса и прилагать собственные усилия для прекращения войны.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Китая.

Спецпредставитель Китая отметил, что панацеи для выхода из кризиса нет.

— Обеим сторонам нужно начинать с себя, накапливать взаимное доверие, создавать условия для прекращения войны и начала мирных переговоров, — заявил Ли Хуэй.

Ли сказал, что Китай будет помогать Украине в пределах своих возможностей.

Ранее Ли встречался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и пути прекращения агрессии России в Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил Китай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

По его словам, наше государство стремится к установлению устойчивого и справедливого мира, восстановлению своей территориальной целостности, как это предусматривает украинская формула мира.

Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба изложили детальную позицию по 10-ти пунктам формулы мира Владимира Зеленского.

— Мы заинтересованы в том, чтобы Китай был привлечен к реализации украинской формулы мира, — отметил Андрей Ермак.

Заметим, что Ли Хуэй является бывшим послом в Москве. В рамках своего турне по Европе он также посетит Польшу, Францию и Германию.

Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай будет поддерживать связь со всеми сторонами в российско-украинской войне.

Источник : Офис президента

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