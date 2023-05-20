Зеленский в Японии: какова цель поездки президента на саммит G7
Сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Японию, где будет участвовать в саммите стран Большой семерки (G7).
Факты ICTV рассказывают о подробностях визита президента в Японию.
Накануне заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква изданию Kyodo News заявил, что Владимир Зеленский может лично посетить саммит G7.
Накануне Зеленский выступал на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, а уже оттуда улетел в Японию.
Как сообщил сам глава государства, целью его поездки является безопасность и усиление сотрудничества с партнерами для победы Украины.
【速報】ウクライナ ゼレンスキー大統領が来日 広島空港に到着
G7広島サミット きょうの動きを動画でお伝えしていますhttps://t.co/Dj30L2qGv3#nhk_video pic.twitter.com/1Od8vaW9X1
— NHKニュース (@nhk_news) May 20, 2023
Зеленский встретился с премьером Индии
Обновлено в 15:05. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.
Глава государства рассказал о потребности в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях, а также призвал Моди присоединиться к украинской формуле мира.
Встреча с премьером Италии
Президент Зеленский встретился с премьером Италии Джорджей Мелони и подчеркнул, что важно продолжать диалог между Украиной и Италией по двусторонним отношениям.
Зеленский и Сунак встретились в Хиросиме
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с Владимиром Зеленским в Хиросиме поприветствовал его теплыми объятиями, сказав: Вы сделали это.
Ранее в этот же день Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
BREAKING: Ukrainian President Zelenskyy and UK Prime Minister Rishi Sunak have met in Hiroshima, Japan at the G7 Summit.
Sunak tells Zelenskyy “You made it”
Ukraine latest: https://t.co/q3jnOpHM0D
???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/brJWc3c8Z8
— Sky News (@SkyNews) May 20, 2023
Какие надежды от визита Зеленского
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.
Ранее издание Politico со ссылкой на трех американских и украинских чиновников сообщило, что президент США Джо Байден после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Японии должен объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $375 млн.
Саммит G7
Саммит продлится с 19 по 21 мая.
Его участники: премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Джорджа Мелони; премьер Японии Фумио Кисида; премьер Великобритании Риши Сунак; президент США Джо Байден; председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.