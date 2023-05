Зеленский в Японии: какова цель поездки президента на саммит G7

Сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Японию, где будет участвовать в саммите стран Большой семерки (G7).

Факты ICTV рассказывают о подробностях визита президента в Японию.

Накануне заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква изданию Kyodo News заявил, что Владимир Зеленский может лично посетить саммит G7.

Накануне Зеленский выступал на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, а уже оттуда улетел в Японию.

Как сообщил сам глава государства, целью его поездки является безопасность и усиление сотрудничества с партнерами для победы Украины.

Обновлено в 15:05. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.

Глава государства рассказал о потребности в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях, а также призвал Моди присоединиться к украинской формуле мира.

Президент Зеленский встретился с премьером Италии Джорджей Мелони и подчеркнул, что важно продолжать диалог между Украиной и Италией по двусторонним отношениям.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с Владимиром Зеленским в Хиросиме поприветствовал его теплыми объятиями, сказав: Вы сделали это.

Ранее в этот же день Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

