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Зеленский в Японии: какова цель поездки президента на саммит G7

Зеленський Сунак
Фото: Getty Images

Сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Японию, где будет участвовать в саммите стран Большой семерки (G7).

Факты ICTV рассказывают о подробностях визита президента в Японию.

Накануне заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква изданию Kyodo News заявил, что Владимир Зеленский может лично посетить саммит G7.

Накануне Зеленский выступал на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, а уже оттуда улетел в Японию.

Как сообщил сам глава государства, целью его поездки является безопасность и усиление сотрудничества с партнерами для победы Украины.

Зеленский встретился с премьером Индии

Обновлено в 15:05. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.

Глава государства рассказал о потребности в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях, а также призвал Моди присоединиться к украинской формуле мира.

Встреча с премьером Италии

Президент Зеленский встретился с премьером Италии Джорджей Мелони и подчеркнул, что важно продолжать диалог между Украиной и Италией по двусторонним отношениям.

Зеленский и Сунак встретились в Хиросиме

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с Владимиром Зеленским в Хиросиме поприветствовал его теплыми объятиями, сказав: Вы сделали это.

Ранее в этот же день Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Какие надежды от визита Зеленского

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.

Ранее издание Politico со ссылкой на трех американских и украинских чиновников сообщило, что президент США Джо Байден после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Японии должен объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $375 млн.

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Саммит G7

Саммит продлится с 19 по 21 мая.

Его участники: премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Джорджа Мелони; премьер Японии Фумио Кисида; премьер Великобритании Риши Сунак; президент США Джо Байден; председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Велика сімка, Владимир Зеленский, Саміт, Япония
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