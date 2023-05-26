Сакартвело вместо Грузии: в Раде зарегистрировали проект постановления
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об использовании в Украине исторического названия Грузии Сакартвело.
В пояснительной записке отмечается, что Тбилиси уже 15 лет убеждает международных партнеров отказаться от названия Грузия, которое считается русифицированным, а само наименование — российским.
Грузины просят использовать историческое название их страны — Сакартвело.
— Название Грузия используют в мире около 20 стран, в том числе Украина. Большинство из этих стран, это — страны постсоветского пространства или те, которые испытывали значительное советское влияние. Грузией это государство именуют в России, Грузия — это имперское название, а тот же перевод Georgia — результат перевода с русского, — говорится в пояснительной записке.
Инициаторы постановления объяснили, что в официальных документах от названия Грузия отказались уже ряд стран, в частности Южная Корея, Литва, Израиль и Япония.
— Отношения Украины с Грузией глубокие и многогранные, однако одним из шагов дополнительного сближения со стороны Украины может быть, официальное использование исторического названия Грузии — Сакартвело, — добавили инициаторы постановления.
Кроме того, в проекте постановления предлагается грузинский народ (грузин) называть картвелами.
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