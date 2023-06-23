Расследование состояния одесского военкома: Арахамия требует проверить военкомы всех областей

Народный депутат от Слуги народа и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия инициирует обращение к правоохранителям относительно проверки имущества и состояния военкоматов всех областей.

Об этом Арахамия написал после того, как посмотрел расследование журналистов о том, что семья начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова во время полномасштабной войны купила в Испании недвижимость и автомобилей на миллионы долларов.

Такая информация содержится в испанском реестре. А вот сам Борисов заявляет, что ничего не знал об имуществе в Испании.

— Посмотрел расследование Михаила Ткача (журналиста УП — Ред.) о военкоме. У меня просто отняло речь. Как член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициирую рассмотрение этого случая и детальное его освещение в средствах массовой информации, — написал Арахамия.

Народный депутат отметил, что готовит обращение в правоохранительные органы, а ход расследования берет под личный контроль.

Параллельно Арахамия инициирует проведение аналогичных проверок в отношении военкоматов всех областей.

— Просто в шоке от цинизма происходящего, — заявил председатель парламентской фракции Слуга народа.

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