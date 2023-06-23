Розслідування статків одеського військкома: Арахамія вимагає перевірити військкомів усіх областей

Народний депутат від Слуги народу та член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія ініціює звернення до правоохоронців стосовно перевірки майна і статків військкомів усіх областей.

Про це Арахамія написав після того, як подивився розслідування журналістів про те, що родина начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова під час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість і автівок на мільйони доларів.

Така інформація міститься в іспанському реєстра. А ось сам Борисов заявляє, що нічого не знав про майно в Іспанії.

– Подивився розслідування Михайла Ткача (журналіста УП. – Ред.) про військкома. У мене просто відняло мову. Як член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціюю розгляд цього випадку та детальне його висвітлення в засобах масової інформації, – написав Арахамія.

Народний депутат наголосив, що готує звернення до правоохоронних органів, а процес розслідування бере під особистий контроль.

Паралельно Арахамія ініціює проведення аналогічних перевірок стосовно військкомів усіх областей.

– Просто в шоці від цинізму того, що відбувається, – заявив голова парламентської фракції Слуга народу.

Нагадаємо, що журналісти проаналізували витяги з іспанських реєстрів і знайшли там відомості про віллу за понад 3 млн євро, яка записана на матір начальника одеського військкомату Борисова. Дружина військового має у власності електричний Mersedes 2022 року. Вартість такої автівки стартує від $100 тис.

Крім того, дружина Борисова володіє офісним приміщенням на центральному проспекті Марбельї. На цій вулиці розташовані найдорожчі ресторанами, магазинами та готелі. Приміщення родина купила на початку 2023 року.

Євген Борисов працює військкомом з 1996 року.

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