Глава МИД Кулеба рассказал, когда Украине ждать конкретных условий по членству в НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, когда Украине ждать конкретных условий, которые мы должны выполнить, чтобы страны-члены НАТО согласовали наше присоединение к Североатлантическому блоку.

Об этом он рассказал в интервью ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку.

Глава МИД напомнил, что все страны до Финляндии и Швеции проходили стадию ПДЧ — выполнение плана действий по членству в НАТО. Однако Украина на саммите в Вильнюсе подчеркнула, что для нас путь присоединения должен быть короче. И мы этого достигли.

Однако для Украины определили условия, которые Киев должен выполнить, и которые в итоге должны согласовать члены НАТО. Но конкретных условий пока не предоставили.

На вопрос Вадима Карпьяка, когда и как Украина получит эти условия, Дмитрий Кулеба заявил, что нам сейчас надо выдохнуть и работать дальше.

— В следующем году в Вашингтоне состоится юбилейный саммит НАТО. И в НАТО уже началась работа, чтобы там приняли выдающиеся решения по ряду вопросов. Посмотрим, — заявил глава Министерства иностранных дел Украины.

Он также напомнил слова генсека Йенса Столтенберга к президенту Владимиру Зеленскому во время первого заседания новосозданного органа Совета Украина — НАТО. Столтенберг заявил, что сейчас президент сидит на заседании Совета как равный со всеми членами блока, однако все ждут момента, когда он будет сидеть как союзник.

Министр иностранных дел отметил, что Киев выстраивал свою стратегию действий на саммите таким образом, чтобы ускорить обретение членства Украины в НАТО.

Дмитрий Кулеба рассказал о двусторонней встрече с министром иностранных дел одной из стран, где последний заявил, что на саммите в Бухаресте в 2008 году НАТО написало в декларации то, что “не собиралось выполнять”, однако здесь в Вильнюсе написали то, что непременно выполнят и Украина будет членом Североатлантического блока.

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