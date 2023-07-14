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Голова МЗС Кулеба розповів, коли Україні чекати конкретних умов щодо членства в НАТО

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, коли Україні чекати конкретних умов, які ми маємо виконати, щоб країни-члени НАТО погодили наше приєднання до Північноатлантичного блоку.

Про це він розповів в інтерв’ю ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку.

Очільник МЗС нагадав, що всі країни до Фінляндії й Швеції проходили стадію ПДЧ – виконання плану дій щодо членства в НАТО. Проте Україна на саміті у Вільнюсі наголосила, що для нас шлях приєднання має бути коротшим. І ми цього досягли.

Проте для України визначили умови, які Київ має виконати і які у підсумку мають погодити члени НАТО. Та конкретних умов поки що не надали.

На запитання Вадима Карп’яка, коли і як Україна отримає ці умови, Дмитро Кулеба заявив, що нам зараз треба видихнути і працювати далі.

– Наступного року у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО. І в НАТО вже почалася робота, щоб там ухвалили видатні рішення з низки питань. Подивимось, – заявив глава Міністерства закордонних справ України.

Він також нагадав слова генсека Єнса Столтенберга до президента Володимира Зеленського під час першого засідання новоствореного органу Ради Україна – НАТО. Столтенберг заявив, що зараз президент сидить на засіданні Ради як рівний з усіма членами блоку, проте всі чекають моменту, коли він буде сидіти як союзник.

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Міністр закордонних справ зауважив, що Київ вибудовував свою стратегію дій на саміті таким чином, щоб пришвидшити набуття членства України в НАТО.

Дмитро Кулеба розповів про двосторонню зустріч із міністром закордонних справ однієї з країн, де останній заявив, що на саміті в Бухаресті у 2008 році НАТО написало в декларації те, що “не мало наміру виконувати”, проте тут у Вільнюсі написали те, що неодмінно виконають і Україна буде членом Північноатлантичного блоку.

Дмитро Кулеба, МЗС України, Саміт НАТО, Україна-НАТО
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