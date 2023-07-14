Голова МЗС Кулеба розповів, коли Україні чекати конкретних умов щодо членства в НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, коли Україні чекати конкретних умов, які ми маємо виконати, щоб країни-члени НАТО погодили наше приєднання до Північноатлантичного блоку.

Про це він розповів в інтерв’ю ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку.

Очільник МЗС нагадав, що всі країни до Фінляндії й Швеції проходили стадію ПДЧ – виконання плану дій щодо членства в НАТО. Проте Україна на саміті у Вільнюсі наголосила, що для нас шлях приєднання має бути коротшим. І ми цього досягли.

Проте для України визначили умови, які Київ має виконати і які у підсумку мають погодити члени НАТО. Та конкретних умов поки що не надали.

На запитання Вадима Карп’яка, коли і як Україна отримає ці умови, Дмитро Кулеба заявив, що нам зараз треба видихнути і працювати далі.

– Наступного року у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО. І в НАТО вже почалася робота, щоб там ухвалили видатні рішення з низки питань. Подивимось, – заявив глава Міністерства закордонних справ України.

Він також нагадав слова генсека Єнса Столтенберга до президента Володимира Зеленського під час першого засідання новоствореного органу Ради Україна – НАТО. Столтенберг заявив, що зараз президент сидить на засіданні Ради як рівний з усіма членами блоку, проте всі чекають моменту, коли він буде сидіти як союзник.

Міністр закордонних справ зауважив, що Київ вибудовував свою стратегію дій на саміті таким чином, щоб пришвидшити набуття членства України в НАТО.

Дмитро Кулеба розповів про двосторонню зустріч із міністром закордонних справ однієї з країн, де останній заявив, що на саміті в Бухаресті у 2008 році НАТО написало в декларації те, що “не мало наміру виконувати”, проте тут у Вільнюсі написали те, що неодмінно виконають і Україна буде членом Північноатлантичного блоку.

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