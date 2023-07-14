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Валентина Чорна, редактор ленты

К гарантиям безопасности для Украины присоединились еще шесть государств, перечень будет увеличиваться — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

К декларации о гарантиях безопасности для Украины, которую на саммите НАТО согласовали лидеры G7, присоединились еще шесть государств.

Среди них — Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

— Уверен: круг гарантов будет увеличиваться. Украина и Соединенные Штаты будут вести перечень государств, которые будут присоединяться к нашей общей с Большой семеркой декларации о гарантиях безопасности на пути в НАТО, — сказал президент.

По словам Зеленского, Украина уже начинает готовиться к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне.

На саммите в Вильнюсе Киев получил хорошие договоренности практически со всеми партнерами.

— Теперь время каждую такую договоренность сделать конкретным результатом. Есть у нас Совет Украина — НАТО, и этот формат должен работать содержательно. Готовим предложения нашим партнерам. Есть новые договоренности по оружию, по технике, по авиации, и сейчас их конкретизируем. Обсудили сегодня и подготовку Крымской платформы, — сказал президент.

Также сегодня Зеленский пригласил президента Южно-Африканской Республики Рамафосу присоединиться к гуманитарной инициативе Зерно из Украины.

— Мы все равно видим необходимым продолжение Черноморской зерновой инициативы. Очень важно, чтобы не было никаких угроз продовольственной безопасности где-либо в мире. И в России должны четко осознавать, что каждый, кто увеличивает угрозу голода, в частности в критических регионах Африки, терроризирует голодом весь мир, а не кого-то одного, — добавил глава государства.

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Володимир Зеленський

Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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