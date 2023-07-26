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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Маркарова: Работаем над продлением закона о ленд-лизе для Украины

лендліз
Фото: Факти ICTV

Несмотря на то, что Украина не получала от США оружие по ленд-лизу, работа над продлением действия этого закона продолжается.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Радио Свобода.

— В конце сентября заканчивается действие законопроекта о ленд-лизе, над которым мы сейчас очень активно работаем — в Хаузе уже скорее прошли, сейчас с Сенатом работаем — над продлением срока действия этого закона, — сказала она.

Маркарова отметила, что надеется также на выделение Киеву грантовых средств в дополнительном бюджете США.

— Но если с этим будут какие-то или задержки, или определенные трудности, то наличие опции лизинга или аренды оружия очень важно — важно, чтобы она также оставалась возможной, — объяснила посол.

Ленд-лиз — государственная программа США по поставке вооружений союзникам, которая действовала в годы Второй мировой войны. Из-за полномасштабного вторжения РФ она действует для Украины с 1 октября 2022 года до 30 сентября 2023-го.

Механизм ленд-лиза предусматривает предоставление Украине имеющегося у США вооружения в аренду или в лизинг. То есть такая помощь не является бесплатной и предусматривает возмещение стоимости полученных боеприпасов, оружия или военной техники.

Однако Украина до сих пор не получала американское оружие по ленд-лизу, США помогают пока за счет других программ и отдельных пакетов.

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Источник: Радио Свобода
Война в Украине, касетні боєприпаси, Ленд-ліз, Оксана Маркарова, посольства, Російська агресія, США-Украина
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