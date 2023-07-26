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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Маркарова: Працюємо над продовженням закону про лендліз для України

лендліз
Фото: Факти ICTV

Попри те, що Україна не отримувала від США зброю за лендлізом, робота над продовженням дії цього закону триває.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Радіо Свобода.

– Наприкінці вересня закінчується дія законопроєкту про лендліз, над яким ми зараз дуже активно працюємо – в Хаузі вже швидше пройшли, зараз із Сенатом працюємо – над продовженням терміну дії цього закону, – сказала вона.

Маркарова зауважила, що сподівається також на виділення Києву грантових коштів у додатковому бюджеті США.

– Але якщо з цим будуть якісь чи затримки, чи певні труднощі, то наявність опції лізингу чи оренди зброї дуже важлива – важливо, щоб вона також залишалася можливою, – пояснила посол.

Лендліз – державна програма США з постачання озброєння союзникам, яка діяла у роки Другої світової війни. Через повномасштабне вторгнення РФ вона діє для України з 1 жовтня 2022 року до 30 вересня 2023-го.

Механізм лендлізу передбачає надання Україні наявного у США озброєння в оренду чи в лізинг. Тобто така допомога не є безкоштовною та передбачає відшкодування вартості отриманих боєприпасів, зброї чи військової техніки.

Проте Україна досі не отримувала американську зброю за лендлізом, США допомагають поки за рахунок інших програм і окремих пакетів.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, касетні боєприпаси, Ленд-ліз, Оксана Маркарова, посольства, Російська агресія, США-Україна
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