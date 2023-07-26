Маркарова: Працюємо над продовженням закону про лендліз для України
Попри те, що Україна не отримувала від США зброю за лендлізом, робота над продовженням дії цього закону триває.
Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Радіо Свобода.
– Наприкінці вересня закінчується дія законопроєкту про лендліз, над яким ми зараз дуже активно працюємо – в Хаузі вже швидше пройшли, зараз із Сенатом працюємо – над продовженням терміну дії цього закону, – сказала вона.
Маркарова зауважила, що сподівається також на виділення Києву грантових коштів у додатковому бюджеті США.
– Але якщо з цим будуть якісь чи затримки, чи певні труднощі, то наявність опції лізингу чи оренди зброї дуже важлива – важливо, щоб вона також залишалася можливою, – пояснила посол.
Лендліз – державна програма США з постачання озброєння союзникам, яка діяла у роки Другої світової війни. Через повномасштабне вторгнення РФ вона діє для України з 1 жовтня 2022 року до 30 вересня 2023-го.
Механізм лендлізу передбачає надання Україні наявного у США озброєння в оренду чи в лізинг. Тобто така допомога не є безкоштовною та передбачає відшкодування вартості отриманих боєприпасів, зброї чи військової техніки.
Проте Україна досі не отримувала американську зброю за лендлізом, США допомагають поки за рахунок інших програм і окремих пакетів.
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