Отопительный сезон: Шмыгаль рассказал, сколько блоков электростанций уже отремонтировали

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергетики продолжают подготовку к отопительному сезону, в частности осуществляют ремонтные работы на электростанциях.

Премьер подчеркнул, что правительство не собирается преуменьшать угрозы и вызовы нового отопительного сезона. Украинцы должны знать о реальном положении дел.

По данным Минэнерго, отремонтировано пять атомных блоков. В ремонте еще четыре блока. Отремонтировано и сейчас ремонтируются 24 энергоблока ТЭС — это 62% от общего количества.

Отремонтировано 70% ТЭЦ, еще 30% сейчас в ремонте. Отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата ГЭС, или 68% от мощности.

Ремонтная кампания идет по плану, отметил Денис Шмыгаль.

— Со стороны компании Укрэнерго имеем почти 80% выполнения работ по ремонту магистральных сетей. Высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного состояния. Формируем многоуровневую защиту для энергетических объектов, — рассказал глава Кабмина.

Денис Шмыгаль отметил, что зима будет сложной.

Фото: Минэнерго

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.