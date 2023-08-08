Отопительный сезон: Шмыгаль рассказал, сколько блоков электростанций уже отремонтировали
Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергетики продолжают подготовку к отопительному сезону, в частности осуществляют ремонтные работы на электростанциях.
Премьер подчеркнул, что правительство не собирается преуменьшать угрозы и вызовы нового отопительного сезона. Украинцы должны знать о реальном положении дел.
По данным Минэнерго, отремонтировано пять атомных блоков. В ремонте еще четыре блока. Отремонтировано и сейчас ремонтируются 24 энергоблока ТЭС — это 62% от общего количества.
Отремонтировано 70% ТЭЦ, еще 30% сейчас в ремонте. Отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата ГЭС, или 68% от мощности.
Ремонтная кампания идет по плану, отметил Денис Шмыгаль.
— Со стороны компании Укрэнерго имеем почти 80% выполнения работ по ремонту магистральных сетей. Высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного состояния. Формируем многоуровневую защиту для энергетических объектов, — рассказал глава Кабмина.
Денис Шмыгаль отметил, что зима будет сложной.
Фото: Минэнерго
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