Опалювальний сезон: Шмигаль розповів, скільки блоків електростанцій вже відремонтували

Голова уряду України Денис Шмигаль заявив, що енергетики продовжують підготовку до опалювального сезону, зокрема здійснюють ремонтні роботи на електростанціях.

Прем’єр наголосив, що уряд не збирається применшувати загрози та виклики нового опалювального сезону. Українці повинні знати про реальний стан справ.

За даними Міненерго, відремонтовано п’ять атомних блоків. У ремонті ще чотири блоки. Відремонтовано та зараз ремонтуються 24 енергоблоки ТЕС – це 62% від загальної кількості.

Відремонтовано 70% ТЕЦ, ще 30% зараз у ремонті. Відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати ГЕС, або 68% від потужності.

Ремонтна кампанія йде за планом, зауважив Денис Шмигаль.

– З боку компанії Укренерго маємо майже 80% виконання робіт із ремонту магістральних мереж. Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану. Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об’єктів, – розповів голова Кабміну.

Денис Шмигаль наголосив, що зима буде складною.

Фото: Міненерго

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