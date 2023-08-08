Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Терміново
Під час масованої ракетної атаки на Київщині було чутно вибух
Основа мирної угоди. Учасники саміту у Джидді домовились про повагу до цілісності української території – ЗМІ
Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Опалювальний сезон: Шмигаль розповів, скільки блоків електростанцій вже відремонтували

опалення

Голова уряду України Денис Шмигаль заявив, що енергетики продовжують підготовку до опалювального сезону, зокрема здійснюють ремонтні роботи на електростанціях.

Прем’єр наголосив, що уряд не збирається применшувати загрози та виклики нового опалювального сезону. Українці повинні знати про реальний стан справ.

За даними Міненерго, відремонтовано п’ять атомних блоків. У ремонті ще чотири блоки. Відремонтовано та зараз ремонтуються 24 енергоблоки ТЕС – це 62% від загальної кількості.

Відремонтовано 70% ТЕЦ, ще 30% зараз у ремонті. Відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати ГЕС, або 68% від потужності.

Ремонтна кампанія йде за планом, зауважив Денис Шмигаль.

– З боку компанії Укренерго маємо майже 80% виконання робіт із ремонту магістральних мереж. Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану. Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об’єктів, – розповів голова Кабміну.

Денис Шмигаль наголосив, що зима буде складною.

Читайте також
Все пошкоджене відновили: Попко розповів, чи готовий Київ до опалювального сезону
Опалення

Фото: Міненерго

Денис Шмигаль, Енергетика, Опалення, Опалювальний сезон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Все пошкоджене відновили: Попко розповів, чи готовий Київ до опалювального сезону
Опалення
У Шмигаля не найбільший оклад: які зарплати отримали міністри за липень 2023 року
Денис Шмигаль
В Україні проведуть повторні перевірки стану укриттів – Шмигаль
Укриття
Київ пропонує поетапно вводити ядерні санкції проти РФ – Шмигаль
Росатом
Два кораблі відмовилися йти в порт Ізмаїл після атаки БпЛА, уряд хоче страхувати судна
Денис Шмигаль
Відео
Один із символів національного спротиву: чому усі так полюбили Javelin

Американський переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin під час великої війни не лише добре зарекомендував себе у бойових умовах, а й став одним із найвідоміших символів нашої оборони та спротиву російським окупантам.

Артур Свинаренко
Росії не буде на наступній зустрічі: про що домовились у Джидді та як на це відреагувала РФ
Опалювальний сезон: Шмигаль розповів, скільки блоків електростанцій вже відремонтували
Готуємося до зими! Що потрібно знати про опалювальний сезон
Опалювальний сезон: Шмигаль розповів, скільки блоків електростанцій вже відремонтували
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (08.08.2023)
Опалювальний сезон: Шмигаль розповів, скільки блоків електростанцій вже відремонтували
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (07.08.2023)
Опалювальний сезон: Шмигаль розповів, скільки блоків електростанцій вже відремонтували
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь