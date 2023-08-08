Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Срочно
В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
Срочно
Во время массированной ракетной атаки в Киевской области был слышен взрыв
Основа мирного соглашения. Участники саммита в Джидде договорились об уважении к целостности украинской территории — СМИ
Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

Все поврежденное восстановили: Попко рассказал, готов ли Киев к отопительному сезону

Опалення
Фото: УНИАН

Киев готов к нынешнему отопительному сезону.

Об этом в эфире Єдиних новин рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

В отопительный период 2022-23 гг. столица выдержала 15 жестких ракетных атак. Повреждения получили 63% коммунальных мощностей.

На сегодня, все, что было повреждено, уже восстановлено. 150 бюветов оборудованы генераторами. В прошлом году в Киеве работало около 600 пунктов несокрушимости, в этом году развернут более 1000.

Читайте также
Мораторий до 2025 года: в НБУ дали прогноз по повышению коммунальных тарифов
тарифи комуналка

Кроме того, городские власти приобрели 23 мобильные котельные, которые будут подключать к больницам, роддомам, учебным заведениям и тому подобное.

— С учетом опыта прошлой зимы, опыта ракетных атак, опыта других проблем, Киев будет готов (к отопительному сезону — Ред.) — отметил Сергей Попко.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что с похолоданием РФ снова может бить ракетами по объектам критической инфраструктуры. Однако Украина уже готовится к подобным сценариям.

По словам председателя правления НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого, в ряде областей объекты критической инфраструктуры уже обеспечены автономными источниками энергоснабжения.

Київ, Опалення, Отопительный сезон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ хотела отомстить за дроны над Кремлем. Игнат прокомментировал запуск Кинжала на Киев 4 мая
ракета Кинджал
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Все поврежденное восстановили: Попко рассказал, готов ли Киев к отопительному сезону
Вокруг Киева создана самая мощная система ПВО в мире — The Times
MIM-104 Patriot
Будем считать, что меч трофейный: на Родине-матери нашли еще один советский символ
монумент Батьківщина мати
В столице зафиксировали температурный рекорд из-за жары
Все поврежденное восстановили: Попко рассказал, готов ли Киев к отопительному сезону
Видео
Один из символов национального сопротивления: почему все так полюбили Javelin

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin во время войны не только хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, но и стал одним из самых известных символов нашей обороны и сопротивления российским оккупантам.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (08.08.2023)
Все поврежденное восстановили: Попко рассказал, готов ли Киев к отопительному сезону
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (07.08.2023)
Все поврежденное восстановили: Попко рассказал, готов ли Киев к отопительному сезону
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (07.08.2023)
Все поврежденное восстановили: Попко рассказал, готов ли Киев к отопительному сезону
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (07.08.2023)
Все поврежденное восстановили: Попко рассказал, готов ли Киев к отопительному сезону
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь