Все поврежденное восстановили: Попко рассказал, готов ли Киев к отопительному сезону

Киев готов к нынешнему отопительному сезону.

Об этом в эфире Єдиних новин рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

В отопительный период 2022-23 гг. столица выдержала 15 жестких ракетных атак. Повреждения получили 63% коммунальных мощностей.

На сегодня, все, что было повреждено, уже восстановлено. 150 бюветов оборудованы генераторами. В прошлом году в Киеве работало около 600 пунктов несокрушимости, в этом году развернут более 1000.

Кроме того, городские власти приобрели 23 мобильные котельные, которые будут подключать к больницам, роддомам, учебным заведениям и тому подобное.

— С учетом опыта прошлой зимы, опыта ракетных атак, опыта других проблем, Киев будет готов (к отопительному сезону — Ред.) — отметил Сергей Попко.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что с похолоданием РФ снова может бить ракетами по объектам критической инфраструктуры. Однако Украина уже готовится к подобным сценариям.

По словам председателя правления НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого, в ряде областей объекты критической инфраструктуры уже обеспечены автономными источниками энергоснабжения.

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