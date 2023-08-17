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Жодної торгівлі територіями України. У нас із генсеком НАТО одна позиція – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Генсек НАТО Єнс Столтенберг має чітку позицію щодо неможливості торгівлі українськими територіями, і вона збігається з нашою, заявив в ефірі одного з телеканалів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

– Запевняю вас, що позиція генсека абсолютно чітка і саме така, як в України, – жодної торгівлі українськими територіями бути не може, – наголосив дипломат.

Кулеба також пояснив, що Столтенберг і керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен, який припустив, що Україна може стати членом блоку в разі територіальних поступок РФ, – це різні люди, до того ж заява останнього прозвучала в дискусійному клубі.

Міністр закордонних справ запевнив, що уряди інших країн не схиляють Україну “до здачі територій”, хоча деякі експерти та журналісти мають такі думки.

– Але я дуже чітко бачу тенденцію, що з кожною перемогою України на дипломатичній арені або на фронті, ці голоси одразу ж притихають. Ось відбулася зустріч у Джидді – і одразу голоси ці тихіші. Бере українська армія якесь село – голоси одразу тихіші. Що більше ми перемагаємо, то більше ми забиваємо ці голоси в кути, – додав Кулеба.

Напередодні глава канцелярії генсека НАТО Стівен Єнссен пояснив, що мав на увазі, говорячи про можливість вступу України до військово-політичного блоку.

Він назвав свої слова помилковими, наголосивши, що його заява була частиною ширшої дискусії про можливі майбутні сценарії в Україні.

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Жодної торгівлі територіями України. У нас із генсеком НАТО одна позиція – Кулеба

Джерело: Інтерфакс-Україна
Єнс Столтенберг, Війна в Україні, Дмитро Кулеба, НАТО, Російська агресія, Україна-НАТО
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Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (16.08.2023)
Жодної торгівлі територіями України. У нас із генсеком НАТО одна позиція – Кулеба
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)
Жодної торгівлі територіями України. У нас із генсеком НАТО одна позиція – Кулеба
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Жодної торгівлі територіями України. У нас із генсеком НАТО одна позиція – Кулеба
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