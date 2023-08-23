Нечего комментировать: Зеленский о вероятной отставке Резникова
Президент Владимир Зеленский заявил, что будет комментировать любые кадровые решения только после подписания соответствующих указов, отвечая на вопрос о вероятной отставке главы Минобороны Алексея Резникова и его потенциальном назначении на должность посла в Великобритании.
— Я буду комментировать любые кадровые решения в нашем государстве после того, как мной будут подписаны соответствующие указы, — сказал глава государства в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
Впервые о вероятности отставки главы Минобороны Алексея Резникова заговорили в январе 2023 года из-за коррупционного скандала в сфере закупок для армии.
А в августе начали распространяться слухи об увольнении Резникова и его потенциальном назначении послом Украины в Великобритании.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш