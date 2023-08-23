Нема чого коментувати: Зеленський про ймовірну відставку Резнікова
Президент Володимир Зеленський заявив, що коментуватиме будь-які кадрові рішення лише після підписання відповідних указів, відповідаючи на на запитання щодо ймовірної відставки глави Міноборони Олексія Резнікова та його потенційного призначення на посаду посла у Великій Британії.
– Я коментуватиму будь-які кадрові рішення у нашій державі після того, як мною будуть підписані відповідні укази, – сказав глава держави у Києві на спільній пресконференції з премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.
Вперше про ймовірність відставки глави Міноборони Олексія Резнікова заговорили у січні 2023 року через корупційний скандал у сфері закупівель для армії.
А у серпні почали ширитися чутки про звільнення Резнікова та його потенційне призначення послом України у Великій Британії.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш