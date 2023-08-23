Нема чого коментувати: Зеленський про ймовірну відставку Резнікова

Президент Володимир Зеленський заявив, що коментуватиме будь-які кадрові рішення лише після підписання відповідних указів, відповідаючи на на запитання щодо ймовірної відставки глави Міноборони Олексія Резнікова та його потенційного призначення на посаду посла у Великій Британії.

– Я коментуватиму будь-які кадрові рішення у нашій державі після того, як мною будуть підписані відповідні укази, – сказав глава держави у Києві на спільній пресконференції з премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Вперше про ймовірність відставки глави Міноборони Олексія Резнікова заговорили у січні 2023 року через корупційний скандал у сфері закупівель для армії.

А у серпні почали ширитися чутки про звільнення Резнікова та його потенційне призначення послом України у Великій Британії.

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