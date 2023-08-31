Украина рассчитывает получить французские истребители Rafale — Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Le Monde рассказал, что кроме американских истребителей F-16 Украина заинтересована получить и многоцелевые истребители французского производства Rafale.
– Мы работаем с другими странами (кроме США, – Ред.), которые производят самолеты нового поколения, – сказал министр.
Кулеба также акцентировал на стратегических и инвестиционных выгодах для Франции от поставки Украине самолетов Rafale.
Что известно об истребителях французского производства Rafale
Rafale – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation.
Самолет совершил первый полет в июле 1986 года и был принят на вооружение ВМС и ВВС Франции в 2004 году.
Rafale имеет пушечное и ракетное вооружение. Может переносить ракеты класса воздух-воздух: MICA, AIM-9, AIM-120, AIM-132, MBDA Meteor, Мажик II. А также воздух-поверхность: ASMP и ASMPA средней дальности с ядерной боевой частью.
Кроме Франции, самолет находится на вооружении Египта, Индии, Катара и Греции.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев