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Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Украина рассчитывает получить французские истребители Rafale — Кулеба

французький винищувач Dassault Rafale
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Le Monde рассказал, что кроме американских истребителей F-16 Украина заинтересована получить и многоцелевые истребители французского производства Rafale.

– Мы работаем с другими странами (кроме США, – Ред.), которые производят самолеты нового поколения, – сказал министр.

Кулеба также акцентировал на стратегических и инвестиционных выгодах для Франции от поставки Украине самолетов Rafale.

Что известно об истребителях французского производства Rafale

Rafale – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation.

Самолет совершил первый полет в июле 1986 года и был принят на вооружение ВМС и ВВС Франции в 2004 году.

Rafale имеет пушечное и ракетное вооружение. Может переносить ракеты класса воздух-воздух: MICA, AIM-9, AIM-120, AIM-132, MBDA Meteor, Мажик II. А также воздух-поверхность: ASMP и ASMPA средней дальности с ядерной боевой частью.

Кроме Франции, самолет находится на вооружении Египта, Индии, Катара и Греции.

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Истребитель F-16, Истребители для Украины, Украина, Україна-Франція, Франция
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