Україна розраховує отримати французькі винищувачі Rafale – Кулеба

– Ми працюємо з іншими країнами (крім США, – Ред.), які виробляють літаки нового покоління, – сказав міністр.

Кулеба також акцентував на стратегічних та інвестиційних вигодах для Франції від постачання Україні літаків Rafale.

Що відомо про винищувачі французького виробництва Rafale

Rafale – це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation.

Літак здійснив перший політ у липні 1986 року та був прийнятий на озброєння ВМС та ВПС Франції у 2004 році.

Rafale має гарматне та ракетне озброєння. Може переносити ракети класу повітря-повітря: MICA, AIM-9, AIM-120, AIM-132, MBDA Meteor, Мажик II. А також повітря-поверхня: ASMP і ASMPA середньої дальності з ядерною бойовою частиною.

Окрім Франції, літак перебуває на озброєнні Єгипту, Індії, Катару та Греції.