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Політика
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна розраховує отримати французькі винищувачі Rafale – Кулеба

французький винищувач Dassault Rafale
Фото: Getty Images
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю французькому виданню Le Monde розповів, що окрім американських винищувачів F-16 Україна зацікавлена отримати й багатоцільові винищувачі французького виробництва Rafale.

– Ми працюємо з іншими країнами (крім США, – Ред.), які виробляють літаки нового покоління, – сказав міністр.

Кулеба також акцентував на стратегічних та інвестиційних вигодах для Франції від постачання Україні літаків Rafale.

Що відомо про винищувачі французького виробництва Rafale

Rafale – це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation.

Літак здійснив перший політ у липні 1986 року та був прийнятий на озброєння ВМС та ВПС Франції у 2004 році.

Rafale має гарматне та ракетне озброєння. Може переносити ракети класу повітря-повітря: MICA, AIM-9, AIM-120, AIM-132, MBDA Meteor, Мажик II. А також повітря-поверхня: ASMP і ASMPA середньої дальності з ядерною бойовою частиною.

Окрім Франції, літак перебуває на озброєнні Єгипту, Індії, Катару та Греції.

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Винищувач F-16, Винищувачі для України, Україна, Україна-Франція, Франція
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