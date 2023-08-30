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Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Кулеба встретился с Макроном во Франции: обсудили Формулу мира и экспорт зерна

Кулеба встретился с Макроном во Франции: обсудили Формулу мира и экспорт зерна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Францию и встретился с президентом Эммануэлем Макроном.

Во время встречи они обсудили дальнейшую военную поддержку, расширение коалиции украинской Формулы мира и экспорт зерна из Украины в страны Африки.

– Для меня было честью быть принятым Эммануэлем Макроном после его контактов с Владимиром Зеленским. Обсудили дальнейшую военную поддержку, расширение коалиции Формулы мира и наш экспорт зерна в страны Африки и за ее пределы. Я поблагодарил его за подтверждение постоянной поддержки со стороны Франции, – написал Кулеба в Twitter.

Напомним, накануне Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина и Франция обсудили путь, который должна пройти наша страна для обретения членства в Европейском Союзе.

Глава МИД отметил, что Украина уже провела ряд реформ, необходимых для вступления в ЕС. С другой стороны Евросоюз также сделал определенные шаги.

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Фото: Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба, Еммануель Макрон, МЗС України, Франция
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Части тел россиян разбросало на деревья: пленные оккупанты божатся не возвращаться в Украину

Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.

Андрей Почтев
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