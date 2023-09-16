Акциз вырастет на 20%: украинцев предупредили о подорожании сигарет

Правительство в 2024 году планирует существенно увеличить ставки акциза на сигареты. Акциз на алкоголь, пиво и топливо останется без изменений.

Об этом сообщил народный депутат, член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

В Налоговом кодексе заложена индексация акцизов. Еще в прошлом году прописали таблицу, как каждый год увеличиваются ставки акциза и приближаются к нормам Евросоюза.

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В частности, предлагается увеличить ставку акциза на сигареты с фильтром и без фильтра в 2024 году на 20% — с 1 567,64 грн до 1 881,17 грн за 1 тыс. штук.

Также вырастет на 20% минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога — с 2 097,12 грн до 2 516,54 грн за 1 тыс. шт.

По словам Железняка, эта норма давно принята, и каждый год ставка автоматически обновляется.

— Поэтому да, акцизы вырастут (кстати, меньше чем инфляция прошлого года), — отметил нардеп.

При этом Кабмин сохранит ставку акциза на ликеро-водочные изделия на уровне 133,31 грн за 1 л 100% спирта, на пиво — на уровне 59,82 грн 59,82 за 1 л 100% спирта.

Также правительство сохранит акциз на бензин на уровне €213,5 за 1 тыс. литров, на дизельное топливо €139,5, и на сжиженный газ — €52.

11 июля 2023 года в Украине вступил в силу Закон №1978 О внесении изменений в некоторые законы Украины об охране здоровья населения от вредного воздействия табака. В частности, запрещается реклама и стимулирование продаж табачных изделий, электронных сигарет; устанавливается штраф за реализацию лицам, не достигшим 18 лет, в размере 1 020 грн, а в случае повторного в течение года нарушения — 10 200 грн; запрещается продажа ароматизированных сигарет и табака для самокруток.

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