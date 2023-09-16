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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Акциз виросте на 20%: українців попередили про подорожчання сигарет

сигарети, куріння
Фото: Pexels

Уряд у 2024 році планує суттєво збільшити ставки акцизу на сигарети. Акциз на алкоголь, пиво та пальне залишиться без змін.

Про це повідомив народний депутат, член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

У Податковому кодексі закладена індексація акцизів. Ще минулого року прописали таблицю, як кожен рік збільшуються ставки акцизу і наближаються до норм Євросоюзу.

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Зокрема, пропонується збільшити ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра у 2024 році на 20% – з 1 567,64 грн до 1 881,17 грн за 1 тис. штук.

Також зросте на 20% мінімальне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку – з 2 097,12 грн до 2 516,54 грн за 1 тис. шт.

Оподаткування сигарет: Кабмін хоче збільшити акцизи на 20%

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За словами Железняка, ця норма давно ухвалена, і кожен рік ставка автоматично оновлюється.

– Тому так, акцизи зростуть (до речі, менше ніж інфляція минулого року), – наголосив нардеп.

При цьому Кабмін збереже ставку акцизу на лікеро-горілчані вироби на рівні 133,31 грн за 1 л 100% спирту, на пиво – на рівні 59,82 грн 59,82 за 1 л 100% спирту.

Також уряд збереже акциз на бензин на рівні €213,5 за 1 тис. літрів, на дизельне пальне €139,5, та на скраплений газ – €52.

11 липня 2023 року в Україні набув чинності Закон №1978 Про внесення змін до деяких законів України про охорону здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Зокрема, забороняється реклама та стимулювання продажів тютюнових виробів, електронних сигарет; встановлюється штраф за реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1 020 грн, а в разі повторного протягом року порушення — 10 200 грн; забороняється продаж ароматизованих сигарет і тютюну для самокруток.

Акциз, тютюнові вироби, Ярослав Железняк
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