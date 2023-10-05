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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Взяли ручки и записали: реакция участников саммита на слова Зеленского о нападении РФ на другие страны

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Участники саммита Европейского политического сообщества, который проходит в Гранаде (Испания), записали слова президента Украины Владимира Зеленского, что в случае заморозки войны в Украине Россия может атаковать и другие страны в 2028 году.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Все взяли ручки и записали слова президента, это было очень заметно, насколько они прозвенели в воздухе. Лидеры обратили на них внимание, и я убежден, что президент достиг своей цели, артикулировав эту угрозу, –сказал он, отвечая на вопрос ведущего.

Также Дмитрий Кулеба рассказал, что на этом саммите решения принимаются на двусторонних встречах. Президент провел уже несколько из них. Ключевые темы — это предоставление Украине ПВО, зенитных и тяжелых систем, антидронового оружия и средств радиотехнической борьбы.

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– То есть все то, что позволит нам предотвращать подобные трагедии и подавить способность россиян бомбить наши города и села. Это была ключевая тема. У президента есть конкретные договоренности, я сейчас не могу их озвучивать, но больше таких систем будет в Украине по результатам визита президента в Гранаду, – подчеркнул министр иностранных дел.

Напомним, в четверг, 5 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Они обсудили предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом, а также работу и защиту зернового коридора.

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Взяли ручки и записали: реакция участников саммита на слова Зеленского о нападении РФ на другие страны

Война в Украине, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Саміт
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