Взяли ручки й записали: реакція учасників саміту на слова Зеленського щодо нападу РФ на інші країни

Учасники саміту Європейської політичної спільноти, що проходить у Гранаді (Іспанія), записали слова президента України Володимира Зеленського, що у разі заморозки війни в Україні Росія може атакувати й інші країни 2028 року.

Про це в етері національного телемарафону Єдині новини повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Всі взяли ручки й записали слова президента, це було дуже помітно, наскільки вони продзвеніли в повітрі. Лідери звернули на них уваг,у і я переконаний, що президент досягнув своєї мети, артикулювавши цю загрозу, – сказав він, відповідаючи на запитання ведучого.

Також Дмитро Кулеба розповів, що на цьому саміті рішення ухвалюються на двосторонніх зустрічах. Президент провів вже декілька з них. Ключові теми — це надання Україні ППО, зенітних та важких систем, антидронової зброї та засобів радіотехнічної боротьби.

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– Тобто все те, що дозволить нам запобігати подібним трагедіям й подавити здатність росіян бомбити наші міста та села. Це була ключова тема. У президента є конкретні домовленості, я зараз не можу їх озвучувати, але більше таких систем буде в Україні за результатами візиту президента до Гранади, – підкреслив міністр закордонних справ.

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Вони обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом, а також роботу й захист зернового коридору.

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