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Политика
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Рада приняла закон о финмониторинге РЕР, необходимый для начала переговоров о вступлении в ЕС

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховная Рада 17 октября голосами 276 народных избранников приняла во втором чтении законопроект №9269-д относительно усиления финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц).

Как объяснил народный депутат Ярослав Железняк, этот документ соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием средств и борьбы с терроризмом AML/CFT, и будет считаться как выполнение одного из требований МВФ. Также — это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

По его словам, главное изменение — вместо трех лет после должности высшие чиновники фактически будут иметь пожизненный статус РЕР.

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— Но одновременно законопроектом усиливается ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг, — добавил политик.

В конце июня в Совете директоров Международного валютного фонда заявили, что ждут в сентябре принятия Верховной Радой изменений в закон о финансовом мониторинге и борьбе с отмыванием средств.

В МВФ сказали, что это необходимо для усиления мер должной осмотрительности в отношении политически значимых лиц (PEP), в соответствии с риск-ориентированным подходом, соответствующим стандартам FATF.

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Верховна Рада IX скликання, Украина-ЕС, Украина-МВФ, Ярослав Железняк
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